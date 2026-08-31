Prezzo gasolio: ecco dove costa meno e dove costa di più in Europa
La posizione dell’Italia e l’impatto sui costi dell’autotrasporto internazionale
Il prezzo del gasolio cambia molto da un Paese europeo all’altro. Per le imprese di autotrasporto la differenza pesa sui costi dei camion.
Su un mezzo pesante bastano pochi centesimi al litro per cambiare il conto finale. Soprattutto sulle lunghe percorrenze. E ancora di più per le flotte che lavorano nel trasporto internazionale.
Per questo anche il Paese scelto per il rifornimento può incidere sui costi operativi.
Nell’UE il prezzo del gasolio va da 1,210 euro al litro a Malta a 2,415 euro nei Paesi Bassi.
L’Italia resta nella fascia alta della classifica. Il prezzo gasolio in Italia è di 2,115 euro al litro. Un valore superiore a quello registrato nella maggior parte dei Paesi UE.
Prezzo gasolio in Europa: la classifica completa
Dove costa meno il gasolio in Europa e quali sono invece i Paesi più cari?
Questi sono i prezzi del gasolio nei 27 Paesi UE, dal più basso al più alto:
Malta: 1,210 €/litro
Polonia: 1,728 €/litro
Bulgaria: 1,798 €/litro
Slovenia: 1,813 €/litro
Svezia: 1,817 €/litro
Cipro: 1,833 €/litro
Spagna: 1,861 €/litro
Slovacchia: 1,862 €/litro
Ungheria: 1,879 €/litro
Estonia: 1,880 €/litro
Cechia: 1,899 €/litro
Irlanda: 1,906 €/litro
Croazia: 1,932 €/litro
Romania: 1,940 €/litro
Lussemburgo: 1,963 €/litro
Lettonia: 1,972 €/litro
Grecia: 2,040 €/litro
Austria: 2,050 €/litro
Lituania: 2,052 €/litro
Portogallo: 2,066 €/litro
Italia: 2,115 €/litro
Francia: 2,231 €/litro
Belgio: 2,257 €/litro
Danimarca: 2,277 €/litro
Germania: 2,286 €/litro
Finlandia: 2,346 €/litro
Paesi Bassi: 2,415 €/litro
Prezzo gasolio: dove costa meno in Europa
A Malta il prezzo del gasolio è più basso. 1,210 euro al litro. Alle sue spalle ci sono la Polonia, con 1,728 euro, e la Bulgaria, con 1,798 euro.
Restano sotto quota 1,90 euro anche Slovenia, Svezia, Cipro e Spagna.
In particolare:
Malta: 1,210 €/litro
Polonia: 1,728 €/litro
Bulgaria: 1,798 €/litro
Slovenia: 1,813 €/litro
Svezia: 1,817 €/litro
Cipro: 1,833 €/litro
Spagna: 1,861 €/litro
Per l’autotrasporto internazionale contano soprattutto Paesi come Polonia, Slovenia e Spagna. Sono mercati attraversati ogni giorno da migliaia di camion e hanno un prezzo del gasolio più basso rispetto all’Italia.
Malta resta il Paese meno caro, ma per l’autotrasporto il confronto con Polonia, Slovenia e Spagna è molto più concreto.
Prezzo gasolio in Italia: solo sei Paesi costano di più
L’Italia è al 21° posto su 27 nella classifica con 2,115 euro al litro.
Soltanto sei Paesi UE registrano un prezzo superiore:
Francia: 2,231 €/litro
Belgio: 2,257 €/litro
Danimarca: 2,277 €/litro
Germania: 2,286 €/litro
Finlandia: 2,346 €/litro
Paesi Bassi: 2,415 €/litro
Questo significa che il gasolio costa meno che in Italia in 20 Paesi UE su 27.
Per le imprese italiane di autotrasporto il dato è particolarmente rilevante, considerando quanto il carburante incida sui costi complessivi di gestione di un camion.
Dove costa di più il gasolio in Europa
Il prezzo del gasolio più alto in Europa si registra nei Paesi Bassi. Raggiunge 2,415 euro al litro.
Alle spalle dei Paesi Bassi troviamo Finlandia e Germania.
I sei Paesi più cari sono:
Paesi Bassi: 2,415 €/litro
Finlandia: 2,346 €/litro
Germania: 2,286 €/litro
Danimarca: 2,277 €/litro
Belgio: 2,257 €/litro
Francia: 2,231 €/litro
L’Italia, con 2,115 euro al litro, si trova immediatamente sotto questo gruppo.
Prezzo gasolio: ma quanto costano 100 litri ?
Prendendo come riferimento 100 litri di gasolio, le differenze diventano immediatamente evidenti.
Nei principali Paesi considerati, 100 litri costano:
Malta: 121,00 euro
Polonia: 172,80 euro
Bulgaria: 179,80 euro
Slovenia: 181,30 euro
Spagna: 186,10 euro
Austria: 205,00 euro
Italia: 211,50 euro
Francia: 223,10 euro
Belgio: 225,70 euro
Danimarca: 227,70 euro
Germania: 228,60 euro
Finlandia: 234,60 euro
Paesi Bassi: 241,50 euro
Tra Malta e Paesi Bassi la differenza raggiunge quindi 120,50 euro ogni 100 litri.
È un divario enorme che, moltiplicato per i quantitativi utilizzati da un mezzo pesante nel corso di un mese, mostra quanto il prezzo del gasolio possa incidere sulla struttura dei costi di un’impresa di trasporto.
Prezzo gasolio Italia e Slovenia: quanto cambia su 100 litri
Per l’Italia un confronto è quello con la Slovenia. In Italia il gasolio costa 2,115 euro al litro. In Slovenia il prezzo è pari a 1,813 euro. La differenza è quindi di 30,2 centesimi al litro.
Su 100 litri significa:
30,20 euro di differenza.
Su un rifornimento da 500 litri il divario teorico salirebbe invece a:
151 euro.
La vicinanza geografica rende il confronto particolarmente significativo per i trasportatori che operano lungo le direttrici che attraversano il confine orientale italiano.
Prezzo gasolio Italia e Spagna
Anche la Spagna presenta un prezzo sensibilmente inferiore.
Il prezzo del gasolio in Spagna è pari a 1,861 euro al litro. Contro i 2,115 euro dell’Italia.
La differenza è di 25,4 centesimi al litro.
Questo significa:
25,40 euro di differenza ogni 100 litri
127 euro ogni 500 litri
Per le flotte impegnate regolarmente nei collegamenti tra Italia, Francia e Penisola Iberica, il costo del carburante può quindi cambiare sensibilmente a seconda del Paese nel quale viene effettuato il rifornimento.
Prezzo gasolio Italia e Austria
Più contenuta la differenza con l’Austria. Il gasolio costa 2,050 euro al litro, contro i 2,115 euro dell’Italia.
La differenza è di 6,5 centesimi al litro. Su 100 litri si tratta di 6,50 euro, mentre su 500 litri il divario arriva a 32,50 euro.
Per i camion che percorrono il Brennero e le direttrici verso Germania e Nord Europa, anche una differenza apparentemente limitata può assumere un peso maggiore se considerata su grandi volumi e su numerosi rifornimenti.
Prezzo gasolio Italia e Francia
La situazione si inverte entrando in Francia. Qui il prezzo del diesel è pari a 2,231 euro al litro, superiore a quello italiano. La differenza rispetto all’Italia è di 11,6 centesimi al litro.
In termini di spesa:
100 litri in Italia: 211,50 euro
100 litri in Francia: 223,10 euro
La differenza è quindi di 11,60 euro ogni 100 litri.
Su 500 litri diventano 58 euro.
Prezzo gasolio Italia e Germania
Ancora più elevato il prezzo in Germania. Il gasolio tedesco costa 2,286 euro al litro, vale a dire 17,1 centesimi in più rispetto all’Italia.
La differenza corrisponde a:
17,10 euro ogni 100 litri
85,50 euro ogni 500 litri
La Germania è quindi uno dei mercati più cari tra quelli attraversati regolarmente dall’autotrasporto italiano diretto verso il Centro e il Nord Europa.
Nei Paesi Bassi 100 litri costano 30 euro più che in Italia
Il confronto con i Paesi Bassi è ancora più marcato.
Il prezzo gasolio nei Paesi Bassi raggiunge 2,415 euro al litro. Rispetto ai 2,115 euro dell’Italia ci sono esattamente 30 centesimi di differenza al litro.
Il confronto è immediato:
100 litri in Italia: 211,50 euro
100 litri nei Paesi Bassi: 241,50 euro
La differenza arriva a 30 euro ogni 100 litri.
Su 500 litri diventano 150 euro.
Prezzo gasolio e autotrasporto: perché pochi centesimi fanno la differenza
Nel trasporto pesante anche variazioni apparentemente ridotte del prezzo del gasolio possono avere un impatto significativo.
Una differenza di appena 10 centesimi al litro equivale infatti a:
10 euro ogni 100 litri
50 euro ogni 500 litri
100 euro ogni 1.000 litri
1.000 euro ogni 10.000 litri
Su una flotta di camion, anche pochi centesimi al litro fanno presto a pesare. Più aumentano i mezzi e i chilometri percorsi, più cresce l’impatto del carburante sui conti dell’autotrasporto.
Prezzo gasolio, il rifornimento può diventare una scelta strategica
Per chi opera nel trasporto internazionale, conoscere il prezzo del gasolio nei diversi Paesi europei può aiutare a pianificare meglio i rifornimenti lungo il percorso.
Naturalmente le medie nazionali non rappresentano necessariamente il prezzo effettivamente pagato da ogni impresa.
Il costo reale può variare in base alla stazione di servizio, alla presenza di distributori autostradali, alle condizioni contrattuali applicate alle flotte, alle carte carburante e agli eventuali sistemi di rimborso o agevolazione previsti nei diversi Paesi.
Resta però evidente come una differenza di alcune decine di centesimi al litro possa avere conseguenze importanti sui costi operativi di un camion.
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