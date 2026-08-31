CAMION

La posizione dell’Italia e l’impatto sui costi dell’autotrasporto internazionale

Il prezzo del gasolio cambia molto da un Paese europeo all’altro. Per le imprese di autotrasporto la differenza pesa sui costi dei camion.

Su un mezzo pesante bastano pochi centesimi al litro per cambiare il conto finale. Soprattutto sulle lunghe percorrenze. E ancora di più per le flotte che lavorano nel trasporto internazionale.

Per questo anche il Paese scelto per il rifornimento può incidere sui costi operativi.

Nell’UE il prezzo del gasolio va da 1,210 euro al litro a Malta a 2,415 euro nei Paesi Bassi.

L’Italia resta nella fascia alta della classifica. Il prezzo gasolio in Italia è di 2,115 euro al litro. Un valore superiore a quello registrato nella maggior parte dei Paesi UE.

Prezzo gasolio in Europa: la classifica completa

Dove costa meno il gasolio in Europa e quali sono invece i Paesi più cari?

Questi sono i prezzi del gasolio nei 27 Paesi UE, dal più basso al più alto:

Malta: 1,210 €/litro

Polonia: 1,728 €/litro

Bulgaria: 1,798 €/litro

Slovenia: 1,813 €/litro

Svezia: 1,817 €/litro

Cipro: 1,833 €/litro

Spagna: 1,861 €/litro

Slovacchia: 1,862 €/litro

Ungheria: 1,879 €/litro

Estonia: 1,880 €/litro

Cechia: 1,899 €/litro

Irlanda: 1,906 €/litro

Croazia: 1,932 €/litro

Romania: 1,940 €/litro

Lussemburgo: 1,963 €/litro

Lettonia: 1,972 €/litro

Grecia: 2,040 €/litro

Austria: 2,050 €/litro

Lituania: 2,052 €/litro

Portogallo: 2,066 €/litro

Italia: 2,115 €/litro

Francia: 2,231 €/litro

Belgio: 2,257 €/litro

Danimarca: 2,277 €/litro

Germania: 2,286 €/litro

Finlandia: 2,346 €/litro

Paesi Bassi: 2,415 €/litro

Prezzo gasolio: dove costa meno in Europa

A Malta il prezzo del gasolio è più basso. 1,210 euro al litro. Alle sue spalle ci sono la Polonia, con 1,728 euro, e la Bulgaria, con 1,798 euro.

Restano sotto quota 1,90 euro anche Slovenia, Svezia, Cipro e Spagna.

In particolare:

Malta: 1,210 €/litro

Polonia: 1,728 €/litro

Bulgaria: 1,798 €/litro

Slovenia: 1,813 €/litro

Svezia: 1,817 €/litro

Cipro: 1,833 €/litro

Spagna: 1,861 €/litro

Per l’autotrasporto internazionale contano soprattutto Paesi come Polonia, Slovenia e Spagna. Sono mercati attraversati ogni giorno da migliaia di camion e hanno un prezzo del gasolio più basso rispetto all’Italia.

Malta resta il Paese meno caro, ma per l’autotrasporto il confronto con Polonia, Slovenia e Spagna è molto più concreto.

Prezzo gasolio in Italia: solo sei Paesi costano di più

L’Italia è al 21° posto su 27 nella classifica con 2,115 euro al litro.

Soltanto sei Paesi UE registrano un prezzo superiore:

Francia: 2,231 €/litro

Belgio: 2,257 €/litro

Danimarca: 2,277 €/litro

Germania: 2,286 €/litro

Finlandia: 2,346 €/litro

Paesi Bassi: 2,415 €/litro

Questo significa che il gasolio costa meno che in Italia in 20 Paesi UE su 27.

Per le imprese italiane di autotrasporto il dato è particolarmente rilevante, considerando quanto il carburante incida sui costi complessivi di gestione di un camion.

Dove costa di più il gasolio in Europa

Il prezzo del gasolio più alto in Europa si registra nei Paesi Bassi. Raggiunge 2,415 euro al litro.

Alle spalle dei Paesi Bassi troviamo Finlandia e Germania.

I sei Paesi più cari sono:

Paesi Bassi: 2,415 €/litro

Finlandia: 2,346 €/litro

Germania: 2,286 €/litro

Danimarca: 2,277 €/litro

Belgio: 2,257 €/litro

Francia: 2,231 €/litro

L’Italia, con 2,115 euro al litro, si trova immediatamente sotto questo gruppo.

Prezzo gasolio: ma quanto costano 100 litri ?

Prendendo come riferimento 100 litri di gasolio, le differenze diventano immediatamente evidenti.

Nei principali Paesi considerati, 100 litri costano:

Malta: 121,00 euro

Polonia: 172,80 euro

Bulgaria: 179,80 euro

Slovenia: 181,30 euro

Spagna: 186,10 euro

Austria: 205,00 euro

Italia: 211,50 euro

Francia: 223,10 euro

Belgio: 225,70 euro

Danimarca: 227,70 euro

Germania: 228,60 euro

Finlandia: 234,60 euro

Paesi Bassi: 241,50 euro

Tra Malta e Paesi Bassi la differenza raggiunge quindi 120,50 euro ogni 100 litri.

È un divario enorme che, moltiplicato per i quantitativi utilizzati da un mezzo pesante nel corso di un mese, mostra quanto il prezzo del gasolio possa incidere sulla struttura dei costi di un’impresa di trasporto.

Prezzo gasolio Italia e Slovenia: quanto cambia su 100 litri

Per l’Italia un confronto è quello con la Slovenia. In Italia il gasolio costa 2,115 euro al litro. In Slovenia il prezzo è pari a 1,813 euro. La differenza è quindi di 30,2 centesimi al litro.

Su 100 litri significa:

30,20 euro di differenza.

Su un rifornimento da 500 litri il divario teorico salirebbe invece a:

151 euro.

La vicinanza geografica rende il confronto particolarmente significativo per i trasportatori che operano lungo le direttrici che attraversano il confine orientale italiano.

Prezzo gasolio Italia e Spagna

Anche la Spagna presenta un prezzo sensibilmente inferiore.

Il prezzo del gasolio in Spagna è pari a 1,861 euro al litro. Contro i 2,115 euro dell’Italia.

La differenza è di 25,4 centesimi al litro.

Questo significa:

25,40 euro di differenza ogni 100 litri

127 euro ogni 500 litri

Per le flotte impegnate regolarmente nei collegamenti tra Italia, Francia e Penisola Iberica, il costo del carburante può quindi cambiare sensibilmente a seconda del Paese nel quale viene effettuato il rifornimento.

Prezzo gasolio Italia e Austria

Più contenuta la differenza con l’Austria. Il gasolio costa 2,050 euro al litro, contro i 2,115 euro dell’Italia.

La differenza è di 6,5 centesimi al litro. Su 100 litri si tratta di 6,50 euro, mentre su 500 litri il divario arriva a 32,50 euro.

Per i camion che percorrono il Brennero e le direttrici verso Germania e Nord Europa, anche una differenza apparentemente limitata può assumere un peso maggiore se considerata su grandi volumi e su numerosi rifornimenti.

Prezzo gasolio Italia e Francia

La situazione si inverte entrando in Francia. Qui il prezzo del diesel è pari a 2,231 euro al litro, superiore a quello italiano. La differenza rispetto all’Italia è di 11,6 centesimi al litro.

In termini di spesa:

100 litri in Italia: 211,50 euro

100 litri in Francia: 223,10 euro

La differenza è quindi di 11,60 euro ogni 100 litri.

Su 500 litri diventano 58 euro.

Prezzo gasolio Italia e Germania

Ancora più elevato il prezzo in Germania. Il gasolio tedesco costa 2,286 euro al litro, vale a dire 17,1 centesimi in più rispetto all’Italia.

La differenza corrisponde a:

17,10 euro ogni 100 litri

85,50 euro ogni 500 litri

La Germania è quindi uno dei mercati più cari tra quelli attraversati regolarmente dall’autotrasporto italiano diretto verso il Centro e il Nord Europa.

Nei Paesi Bassi 100 litri costano 30 euro più che in Italia

Il confronto con i Paesi Bassi è ancora più marcato.

Il prezzo gasolio nei Paesi Bassi raggiunge 2,415 euro al litro. Rispetto ai 2,115 euro dell’Italia ci sono esattamente 30 centesimi di differenza al litro.

Il confronto è immediato:

100 litri in Italia: 211,50 euro

100 litri nei Paesi Bassi: 241,50 euro

La differenza arriva a 30 euro ogni 100 litri.

Su 500 litri diventano 150 euro.

Prezzo gasolio e autotrasporto: perché pochi centesimi fanno la differenza

Nel trasporto pesante anche variazioni apparentemente ridotte del prezzo del gasolio possono avere un impatto significativo.

Una differenza di appena 10 centesimi al litro equivale infatti a:

10 euro ogni 100 litri

50 euro ogni 500 litri

100 euro ogni 1.000 litri

1.000 euro ogni 10.000 litri

Su una flotta di camion, anche pochi centesimi al litro fanno presto a pesare. Più aumentano i mezzi e i chilometri percorsi, più cresce l’impatto del carburante sui conti dell’autotrasporto.

Prezzo gasolio, il rifornimento può diventare una scelta strategica

Per chi opera nel trasporto internazionale, conoscere il prezzo del gasolio nei diversi Paesi europei può aiutare a pianificare meglio i rifornimenti lungo il percorso.

Naturalmente le medie nazionali non rappresentano necessariamente il prezzo effettivamente pagato da ogni impresa.

Il costo reale può variare in base alla stazione di servizio, alla presenza di distributori autostradali, alle condizioni contrattuali applicate alle flotte, alle carte carburante e agli eventuali sistemi di rimborso o agevolazione previsti nei diversi Paesi.

Resta però evidente come una differenza di alcune decine di centesimi al litro possa avere conseguenze importanti sui costi operativi di un camion.

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