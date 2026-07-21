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Gasolio e benzina possono essere confrontati in pochi secondi grazie alla nuova app “Osservaprezzi Carburanti” del MIMIT. Il servizio è disponibile gratuitamente per dispositivi iOS e Android. Aiuta gli a individuare i distributori vicini e a verificare i prezzi praticati nella zona.

L’app mostra i distributori di gasolio e benzina presenti sulla mappa e consente di confrontare il costo del rifornimento prima di mettersi in viaggio. Può essere utile sia negli spostamenti quotidiani sia durante un tragitto più lungo, quando scegliere una stazione di servizio conveniente permette di evitare spese maggiori.

Il confronto con il prezzo medio regionale

Tra le informazioni disponibili compare anche il prezzo medio regionale aggiornato nella stessa giornata. In questo modo l’utente può capire se il distributore selezionato propone un costo superiore o inferiore rispetto alla media.

La differenza può sembrare minima, ma pochi centesimi al litro incidono sul totale, soprattutto quando si riempie il serbatoio. Controllare il prezzo di gasolio e benzina può quindi diventare una buona abitudine.

Dove costa meno il gasolio e la benzina

Per trovare il distributore di gasolio e benzina più conveniente basta aprire l’app, selezionare la zona e consultare i prezzi disponibili. Non conta però soltanto il costo indicato: prima di scegliere è opportuno verificare anche la distanza, gli orari di apertura e la modalità di servizio.

Il prezzo self service, infatti, può essere diverso da quello applicato con il servizio dell’operatore. Un distributore leggermente più economico, ma molto distante, potrebbe inoltre non garantire un risparmio reale.

La ricerca può essere effettuata anche senza trovarsi sul posto, una funzione comoda per programmare le soste prima della partenza e valutare con calma le diverse possibilità lungo il percorso.

Dati e segnalazioni degli utenti

I prezzi di gasolio e benzina visualizzati dipendono dalle comunicazioni inviate dai gestori degli impianti. Durante la prima fase il Ministero invita quindi gli utenti a segnalare eventuali errori, dati non aggiornati o problemi nel funzionamento dell’applicazione.

L’obiettivo è migliorare progressivamente il servizio e rendere più trasparente il mercato dei carburanti. Sapere dove gasolio e benzina hanno il prezzo più basso non risolve il problema dei rincari, ma è uno strumento concreto per confrontare le alternative e scegliere con maggiore consapevolezza dove fermarsi per il prossimo rifornimento.

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