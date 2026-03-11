CAMION

Il prezzo del gasolio continua a salire in Italia. In autostrada il diesel ha superato la soglia dei 2,6 euro al litro. Un livello che riaccende il confronto tra governo e categorie economiche. Al centro del dibattito torna il tema delle accise sui carburanti.

L’aumento dei prezzi preoccupa soprattutto il settore dei trasporti. Le associazioni dell’autotrasporto parlano di costi in forte crescita. Se il prezzo del gasolio resta così alto, spiegano, i rincari rischiano di trasferirsi su tutta la filiera logistica e sui prezzi dei prodotti.

Prezzo gasolio in aumento e pressing sulle accise

Negli ultimi giorni il prezzo del gasolio ha registrato un aumento evidente. Secondo le associazioni dei consumatori, nell’ultima settimana il diesel è salito di circa 15 centesimi al litro. Un incremento superiore all’8%.

Per questo cresce il pressing sul governo. Le categorie chiedono un intervento sulle accise per alleggerire il peso fiscale sui carburanti. L’obiettivo è contenere il prezzo e limitare l’impatto dei rincari su imprese e famiglie.

Il carburante rappresenta infatti una delle principali voci di costo per l’autotrasporto e per molte attività produttive che dipendono dalla logistica.

Accise carburanti, nessuna decisione nel Cdm

Il tema delle accise non è stato affrontato nel Consiglio dei ministri riunito ieri. La mancanza di decisioni immediate ha alimentato le critiche delle associazioni dei consumatori e delle categorie produttive.

Il governo ha spiegato che sono ancora in corso valutazioni tra il Ministero dell’Economia e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Per ora, però, non sono stati indicati tempi precisi per eventuali interventi sulle accise, mentre il prezzo del gasolio resta su livelli molto elevati.

Prezzo gasolio e caro carburanti, domani incontro al Mit

Intanto il MIT ha convocato per domani alle 12 un incontro con le associazioni dell’autotrasporto. Il confronto sarà dedicato al caro carburanti.

Prezzo gasolio alle stelle: il MIT convoca le associazioni dell’autotrasporto

Il tavolo sarà presieduto dal viceministro Edoardo Rixi. L’obiettivo è fare il punto sull’andamento del prezzo del gasolio e sulle difficoltà del settore.

Tra i temi sul tavolo potrebbe esserci anche la questione delle accise. Diverse categorie chiedono infatti un intervento fiscale per ridurre il prezzo del gasolio e sostenere il comparto dei trasporti.

L’incontro arriva dopo le richieste avanzate dalle organizzazioni dell’autotrasporto, che avevano sollecitato un confronto con il governo proprio sul caro carburanti e sulle possibili misure per contenere il prezzo.

Leggi anche: Prezzo gasolio: dove costa meno tra Slovenia, Croazia, Ungheria, Spagna, Germania e Paesi Bassi