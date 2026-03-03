CAMION

Il prezzo del gasolio torna sotto pressione in Europa dopo l’escalation militare tra Stati Uniti, Israele e Iran. A evidenziarlo è Christian Dolderer, Lead Research Analyst di Transporeon, società specializzata nella gestione digitale dei trasporti e parte del gruppo Trimble, che ha analizzato l’impatto immediato delle tensioni geopolitiche sui mercati energetici globali.

Secondo l’analisi Transporeon, lo scenario attuale ha generato uno shock diretto sulle quotazioni petrolifere, con ripercussioni concrete e rapide sul prezzo gasolio nei mercati europei.

Shock sui mercati energetici e rialzo del Brent

Lo stretto di Hormuz resta il punto più delicato. Da qui transita circa il 20% del petrolio mondiale via mare. Ogni rischio di blocco incide subito sui mercati.

Alla riapertura delle contrattazioni, il Brent è salito tra il 10% e il 12%. Ha superato temporaneamente gli 80 dollari al barile. Un aumento che si riflette direttamente sul prezzo del gasolio e ne anticipa possibili ulteriori rialzi nelle prossime settimane.

Prezzo gasolio: un mercato particolarmente esposto

L’analisi Transporeon evidenzia come il mercato del gasolio sia tra i più vulnerabili alle tensioni internazionali. I prezzi reagiscono rapidamente alle notizie negative, mentre il riassorbimento delle tensioni si riflette in cali molto più graduali.

Gli operatori logistici europei si trovano ora a fronteggiare lo scenario di un greggio in avvicinamento ai 100 dollari al barile. In questo contesto, il prezzo del gasolio potrebbe registrare:

un incremento dei costi della materia prima compreso tra 0,12 e 0,15 euro al litro;

un aumento alla pompa tra 0,20 e 0,30 euro al litro nell’arco di poche settimane.

Si tratta di variazioni in grado di incidere direttamente sui costi di trasporto, sui contratti logistici e sull’intera supply chain europea.

I tre scenari sul prezzo del gasolio nell’analisi Transporeon

Secondo Transporeon, l’evoluzione del prezzo del gasolio in Europa può svilupparsi lungo tre possibili traiettorie.

De-escalation rapida

In caso di attenuazione delle tensioni, il Brent potrebbe stabilizzarsi tra 80 e 85 dollari al barile. Tuttavia, è probabile la permanenza di un premio di rischio bellico per tutta l’estate, con effetti moderati ma persistenti sul prezzo del gasolio.

Interruzione di medio periodo

Uno scenario con quotazioni comprese tra 90 e 100 dollari al barile manterrebbe elevata la volatilità dei prezzi alla pompa e alimenterebbe ulteriori pressioni inflazionistiche. In questa situazione, il prezzo del gasolio resterebbe instabile e sensibile agli sviluppi geopolitici.

Scenario critico

Nel caso più grave, una chiusura prolungata dello stretto di Hormuz bloccherebbe le esportazioni mediorientali, destabilizzando il mercato petrolifero globale e spingendo il greggio oltre i 125 dollari al barile. Il prezzo subirebbe un marcato rialzo, con impatti diretti sui flussi commerciali e sui costi della supply chain europea.

Prezzo gasolio: impatti economici e prospettive

L’aumento del prezzo del gasolio si trasmette rapidamente all’economia reale, in particolare al trasporto su gomma, settore essenziale per la distribuzione delle merci in Europa. Incrementi nell’ordine di 20-30 centesimi al litro possono determinare:

revisione dei meccanismi di adeguamento carburante;

rinegoziazione dei contratti tra committenti e vettori;

trasferimento dei maggiori costi lungo la filiera fino al consumatore finale.

L’analisi Transporeon sottolinea come, in un contesto di forte volatilità energetica, il monitoraggio costante dei mercati e una pianificazione logistica basata sui dati diventino elementi decisivi per mitigare l’impatto economico.

