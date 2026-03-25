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L’aumento del prezzo del gasolio continua a pesare sui margini delle aziende. La volatilità dei costi energetici rende il quadro ancora più incerto. Le realtà più esposte sono quelle che gestiscono flotte di veicoli, dove il carburante incide in modo significativo sui costi.

In questo scenario diventa fondamentale ridurre i consumi e migliorare l’efficienza operativa.

Il Report sulla sostenibilità e l’impatto ambientale 2025 di Geotab evidenzia un cambio di approccio. Sempre più aziende si affidano ai dati per ottimizzare la gestione delle flotte.

Prezzo gasolio alto: perché le aziende devono cambiare strategia

Il prezzo gasolio è una delle principali voci di costo per le flotte. Il suo aumento impone un cambio di approccio. Sempre più aziende investono in tecnologie avanzate per la gestione dei veicoli.

L’obiettivo è chiaro. Monitorare i consumi, ottimizzare i percorsi e migliorare lo stile di guida. Allo stesso tempo, ridurre le inefficienze operative.

Il risultato è duplice. Meno costi e maggiore efficienza, senza compromettere il servizio.

Prezzo gasolio e sprechi: come ridurre i consumi grazie ai dati

I dati dei veicoli connessi permettono di individuare rapidamente le inefficienze. Le aziende possono intervenire in tempo reale. Questo porta a una riduzione concreta degli sprechi di carburante.

Migliora anche il controllo sulle prestazioni dei veicoli. Le decisioni diventano più precise e informate.

La sostenibilità smette così di essere solo un obiettivo ambientale. Diventa un vantaggio competitivo.

Prezzo gasolio e tempi di sosta: meno motore acceso, più risparmio

Uno degli sprechi più comuni è l’idling. Si tratta del tempo in cui il veicolo resta fermo con il motore acceso.

Grazie ai dati, molte aziende sono riuscite a ridurre questo tempo fino al 30%. Il risultato è immediato. Meno carburante consumato e meno emissioni.

Intervenire sull’idling è una delle azioni più semplici ed efficaci. I benefici si vedono subito.

Prezzo gasolio e elettrificazione: una scelta sempre più strategica

All’ottimizzazione dei consumi si affianca un altro trend. L’elettrificazione delle flotte. Nel 2025 i veicoli elettrici connessi hanno percorso oltre 1,4 miliardi di chilometri.

La transizione è già in corso. I vantaggi sono chiari. Riduzione dei costi nel medio-lungo periodo, minore dipendenza dai carburanti fossili e meno emissioni.

I dati aiutano le aziende a pianificare il passaggio. Permettono di scegliere tempi, modalità e utilizzo dei veicoli elettrici.

I risultati concreti delle aziende

Il report mostra risultati reali. Aziende di logistica hanno ridotto i costi del carburante. Operatori del trasporto pubblico hanno abbassato infrazioni e consumi. Imprese del settore edilizio hanno migliorato efficienza e sicurezza.

I benefici sono misurabili. E arrivano in tempi rapidi.

Prezzo gasolio e sostenibilità: un binomio vincente

Oggi il prezzo gasolio rende ancora più urgente puntare sulla sostenibilità. Ridurre i consumi significa abbattere i costi. Ridurre i tempi di sosta migliora l’efficienza. Tutto questo riduce anche l’impatto ambientale.

Le aziende che adottano strategie basate sui dati sono più competitive. E anche più resilienti.

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