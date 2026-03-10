Il prezzo gasolio continua a salire. L’autotrasporto è in allarme. L’autotrasporto segnala preoccupazione per il costo del gasolio. Il MIT ha convocato le associazioni di categoria.

Il tavolo è previsto giovedì 12 marzo alle ore 12. Si parlerà dell’aumento del carburante e delle difficoltà per le imprese. A presiederlo sarà il viceministro Edoardo Rixi.

La convocazione arriva dopo la richiesta di Unatras, che ha chiesto un confronto urgente con il ministro dei Trasporti Matteo Salvini. Le associazioni denunciano il forte aumento dei costi del carburante e le difficoltà per molte imprese.

Prezzo gasolio e costi in aumento per le imprese

Per le aziende di trasporto il carburante è una spesa centrale. Quando cresce il prezzo gasolio, aumentano subito anche i costi di lavoro. Molte imprese segnalano margini sempre più ridotti. La situazione pesa soprattutto sulle piccole aziende, che hanno meno possibilità di assorbire gli aumenti.

Prezzo gasolio: incontro al MIT con le associazioni

Durante l’incontro al ministero si parlerà proprio del costo del gasolio e dell’impatto sul settore. Al tavolo parteciperanno le principali associazioni dell’autotrasporto. L’obiettivo è capire quali interventi possano aiutare le imprese in questa fase.

Le richieste del settore

Tra le organizzazioni presenti ci sarà anche Confartigianato Trasporti. Il presidente Claudio Riva ha accolto positivamente la convocazione del tavolo. Secondo Riva servono soluzioni concrete e durature.

Il settore chiede interventi che evitino nuove penalizzazioni per l’autotrasporto professionale.

Prezzo gasolio: attesa per le decisioni

L’incontro di giovedì sarà un primo confronto tra governo e imprese. Le associazioni sperano che dal dialogo possano arrivare misure utili per affrontare l’aumento dei prezzi del gasolio e sostenere il comparto.