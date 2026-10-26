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Ecco come come sarà applicato il tetto ai prezzi dei carburanti

Sul prezzo di benzina e gasolio, Q8 Italia conferma il tetto fino al 31 dicembre 2026. Prorogato il sostegno introdotto lo scorso 1° ottobre. La decisione dà seguito alle richieste del Governo italiano. Punta a contenere il costo dei carburanti, garantendo al tempo stesso la sostenibilità economica della rete di distribuzione.

La proroga riguarda gli ultimi due mesi dell’anno e conferma l’iniziativa avviata dalla compagnia nell’attuale situazione di emergenza nazionale. Il prolungamento della misura sarà accompagnato da modalità applicative differenziate, definite in base alle caratteristiche degli impianti e all’evoluzione del mercato.

Prezzo benzina e gasolio, come sarà applicato il tetto

Q8 Italia ha previsto un’applicazione modulare del tetto ai prezzi, che terrà conto dei diversi modelli operativi presenti nella propria rete di distribuzione.

La misura potrà quindi essere gestita con modalità differenti nei singoli impianti, considerando le specifiche condizioni commerciali e di approvvigionamento.

Nel comunicato del 26 ottobre la compagnia non indica nuovi importi massimi al litro per benzina e gasolio. Q8 si riserva infatti di definire le modalità applicative in funzione dell’andamento del mercato e delle condizioni di fornitura dei carburanti.

Il prezzo di benzina e gasolio continuerà dunque a essere regolato dall’iniziativa Q8 fino alla fine dell’anno, secondo le condizioni previste dalla società per la propria rete.

Carburanti, confermato il sostegno ai gestori Q8

La proroga coinvolge anche i gestori delle stazioni di servizio e i partner commerciali. Q8 Italia ha confermato che continuerà a fornire un adeguato supporto alla rete, per contribuire a mantenere sostenibili le attività di distribuzione.

L’azienda intende così conciliare il contenimento dei prezzi alla pompa con le esigenze economiche degli operatori. Tenendo conto delle variazioni dei costi di approvvigionamento.

La sostenibilità dell’intera filiera costituisce uno degli elementi considerati dalla compagnia nella prosecuzione della misura.

Prezzo benzina e gasolio, la proroga e il settore dei trasporti

La decisione interessa anche il settore dei trasporti. Il costo del carburante rappresenta una componente importante delle spese operative. Soprattutto per le imprese di autotrasporto merci.

La proroga del tetto sul prezzo di benzina e gasolio conferma l’iniziativa di contenimento fino al termine del 2026, anche se l’effettivo impatto economico dipenderà dai prezzi applicati nei singoli distributori.

La scadenza è fissata al 31 dicembre 2026. Q8 Italia non ha comunicato ulteriori proroghe oltre questa data e valuterà le modalità di applicazione della misura in relazione all’evoluzione del mercato dei carburanti.

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