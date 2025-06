CAMION

Ecco tutti i rischi per i camion e gli autisti di mezzi pesanti

Le più recenti previsioni meteo indicano un’ondata di caldo estremo su buona parte dell’Italia. Le alte temperature, previste ben oltre i 36 °C, rappresentano un rischio concreto per il settore dell’autotrasporto, soprattutto per i camion e per la salute degli autisti di mezzi pesanti.

Previsioni meteo: caldo in aumento, rischio operativo per il trasporto su gomma

Le previsioni meteo segnalano una situazione critica: caldo intenso e persistente in tutta Italia e che interesserà in particolare Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.

Sono attive allerte meteo per temperature massime estreme, con picchi fino a 37 °C.

Queste condizioni meteo con previsioni di caldo estremo hanno un impatto diretto sull’autotrasporto e sulla logistica, in particolare per i camion e gli autisti in circolazione nelle ore più calde della giornata.

Caldo e autotrasporto: tutti i rischi per camion e autisti di mezzi pesanti

Il caldo influisce negativamente su infrastrutture, camion e autisti di mezzi pesanti. Le previsioni meteo diventano quindi uno strumento essenziale per prevenire fermi, danni e pericoli.

Strade danneggiate dal calore

Il caldo estremo può deformare l’asfalto, generando buche e sollevamenti pericolosi .

. Le infrastrutture stradali, come ponti e viadotti, sono sottoposte a forti sollecitazioni termiche.

Camion sotto stress

I camion rischiano surriscaldamenti del motore, aumento della pressione degli pneumatici e maggiori consumi.

rischiano surriscaldamenti del motore, aumento della pressione degli pneumatici e maggiori consumi. I mezzi refrigerati devono lavorare di più per mantenere la temperatura interna, soprattutto durante il trasporto di merci deperibili.

Autisti di mezzi pesanti a rischio

Gli autisti di mezzi pesanti sono particolarmente esposti: il caldo riduce l’attenzione, aumenta la stanchezza e può provocare colpi di calore .

sono particolarmente esposti: il caldo riduce l’attenzione, aumenta la stanchezza e può provocare . Le operazioni di carico e scarico, spesso effettuate all’aperto, diventano più faticose e potenzialmente pericolose.

Autotrasporto: merci deteriorabili e catena del freddo

La rottura della catena del freddo durante il trasporto comporta perdite economiche e rischio sanitario .

. Il rispetto delle previsioni meteo è fondamentale per pianificare le consegne in sicurezza.

Come affrontare le previsioni meteo di caldo nel settore autotrasporto

Le imprese di autotrasporto devono adattarsi in modo proattivo al clima estivo. Alcune buone pratiche operative includono:

Pianificazione intelligente in base alle previsioni meteo

Evitare i viaggi nelle ore centrali della giornata.

Riprogrammare le tratte secondo le previsioni meteo aggiornate per ridurre il rischio caldo.

Manutenzione straordinaria dei camion

Controlli su radiatori, sistemi di raffreddamento, pressione gomme e batterie.

Ispezioni giornaliere per prevenire guasti e aumentare l’efficienza dei veicoli.

Tutela degli autisti di mezzi pesanti

Fornire acqua, sali minerali, cappelli e abbigliamento tecnico .

. Introdurre pause obbligatorie e zone d’ombra nei punti di sosta.

Rafforzamento di autotrasporto e logistica del freddo

Monitoraggio attivo delle temperature interne nei vani refrigerati.

Uso di gruppi frigo con backup energetico in caso di emergenza.

Adattarsi al caldo: una necessità per l’autotrasporto

Il caldo estremo non è più un’eccezione ma una condizione ricorrente. Le previsioni meteo indicano un trend in crescita di ondate di calore che influenzerà sempre più spesso il lavoro degli autisti, la tenuta dei camion e l’efficienza delle rotte logistiche.

L’intero comparto dell’autotrasporto deve investire in:

Veicoli più resistenti al calore .

. Sistemi digitali per la pianificazione dinamica basata sulle previsioni meteo.

Formazione degli autisti di mezzi pesanti per affrontare le emergenze climatiche.

Continua a leggere: Autotrasporto, accesso alla professione: in arrivo nuove regole, sanzioni e semplificazioni