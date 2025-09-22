Poste Italiane, offerte di lavoro a tempo indeterminato per logistica e corriere espresso
Requisiti, dettagli dell’offerta e modalità per candidarsi
Poste Italiane apre nuove offerte di lavoro nel settore logistica e corriere espresso, e offre contratti a tempo indeterminato e percorsi di crescita professionale.
Poste Italiane, leader nazionale nei servizi postali e di spedizione, punta a rafforzare la propria rete logistica, attraverso assunzioni mirate in ruoli chiave per l’innovazione e la sostenibilità della supply chain.
Offerte di lavoro in Poste Italiane per logistica e corriere espresso
Poste Italiane ha 120.000 dipendenti, 45 milioni di clienti e una gamma di servizi che spazia dalla logistica ai pagamenti digitali, dal settore assicurativo a quello energetico.
Le nuove assunzioni mirano a supportare la trasformazione logistica e digitale del Paese, con particolare attenzione all’automazione avanzata, alle tecnologie intelligenti e all’integrazione dei flussi fisici e digitali.
Posizioni di lavoro aperte: logistica e corriere espresso
Le offerte di lavoro riguardano figure professionali specializzate nella gestione e ottimizzazione dei processi logistici. In particolare, Poste Italiane ricerca:
- Logistic Engineer
- Gestore Commessa
- Specialista Trasporti
- Ingegnere di Processo
- Gestione Operativa
Questi ruoli sono strategici per l’ottimizzazione dei flussi di corriere espresso e per il miglioramento continuo delle attività di magazzino, distribuzione e trasporto.
L’azienda offre:
- Contratto a tempo indeterminato
- Programma di onboarding e formazione continua
- Percorsi di sviluppo professionale
- Ambiente di lavoro innovativo e inclusivo, attento al merito e alla diversità
Requisiti richiesti
Per candidarsi alle offerte di lavoro in Poste Italiane per la logistica, sono necessari:
- Laurea in ambito STEM (ingegneria, economia, discipline scientifiche)
- Ottima conoscenza di Excel
- Disponibilità a lavorare su turni (se richiesto)
- Flessibilità, spirito di iniziativa e attitudine all’innovazione
Costituiscono titolo preferenziale:
- Master specialistico in logistica o supply chain
- Conoscenza di software specifici come WMS e metodologie Lean Manufacturing
- Esperienza minima di 2 anni nel settore logistico o trasporti
Scadenze e modalità di candidatura
Gli interessati possono inviare la propria candidatura per l’ID posizione 386 entro il 31 ottobre 2025 alle ore 15:50.
Per candidarsi è necessario collegarsi al portale ufficiale di Poste Italiane, compilare il form online e allegare il curriculum aggiornato.
