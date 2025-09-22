CAMION

Requisiti, dettagli dell’offerta e modalità per candidarsi

Poste Italiane apre nuove offerte di lavoro nel settore logistica e corriere espresso, e offre contratti a tempo indeterminato e percorsi di crescita professionale.

Poste Italiane, leader nazionale nei servizi postali e di spedizione, punta a rafforzare la propria rete logistica, attraverso assunzioni mirate in ruoli chiave per l’innovazione e la sostenibilità della supply chain.

Offerte di lavoro in Poste Italiane per logistica e corriere espresso

Poste Italiane ha 120.000 dipendenti, 45 milioni di clienti e una gamma di servizi che spazia dalla logistica ai pagamenti digitali, dal settore assicurativo a quello energetico.

Le nuove assunzioni mirano a supportare la trasformazione logistica e digitale del Paese, con particolare attenzione all’automazione avanzata, alle tecnologie intelligenti e all’integrazione dei flussi fisici e digitali.

Posizioni di lavoro aperte: logistica e corriere espresso

Le offerte di lavoro riguardano figure professionali specializzate nella gestione e ottimizzazione dei processi logistici. In particolare, Poste Italiane ricerca:

Logistic Engineer

Gestore Commessa

Specialista Trasporti

Ingegnere di Processo

Gestione Operativa

Questi ruoli sono strategici per l’ottimizzazione dei flussi di corriere espresso e per il miglioramento continuo delle attività di magazzino, distribuzione e trasporto.

L’azienda offre:

Contratto a tempo indeterminato

Programma di onboarding e formazione continua

e formazione continua Percorsi di sviluppo professionale

Ambiente di lavoro innovativo e inclusivo, attento al merito e alla diversità

Requisiti richiesti

Per candidarsi alle offerte di lavoro in Poste Italiane per la logistica, sono necessari:

Laurea in ambito STEM (ingegneria, economia, discipline scientifiche)

(ingegneria, economia, discipline scientifiche) Ottima conoscenza di Excel

Disponibilità a lavorare su turni (se richiesto)

Flessibilità, spirito di iniziativa e attitudine all’innovazione

Costituiscono titolo preferenziale:

Master specialistico in logistica o supply chain

Conoscenza di software specifici come WMS e metodologie Lean Manufacturing

e metodologie Esperienza minima di 2 anni nel settore logistico o trasporti

Scadenze e modalità di candidatura

Gli interessati possono inviare la propria candidatura per l’ID posizione 386 entro il 31 ottobre 2025 alle ore 15:50.

Per candidarsi è necessario collegarsi al portale ufficiale di Poste Italiane, compilare il form online e allegare il curriculum aggiornato.

