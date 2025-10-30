CAMION

Il nuovo gate automatizzato per autotrasportatori, al Porto di La Spezia, segna un passo decisivo nella digitalizzazione del terminal gateway del Gruppo Contship, migliorando efficienza, sicurezza e sostenibilità ambientale.

Dal 4 novembre 2025 entrerà in funzione il nuovo gate automatizzato del La Spezia Container Terminal (LSCT).

L’infrastruttura, sviluppata in collaborazione con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale e un partner tecnologico internazionale, rappresenta una tappa significativa nel percorso di innovazione e modernizzazione del terminal spezzino.

L’obiettivo del nuovo gate automatizzato per autotrasportatori è rendere le procedure di ingresso più rapide, sicure ed efficienti, garantendo una migliore qualità del servizio per gli autotrasportatori e una riduzione dell’impatto ambientale grazie a tempi di sosta più brevi e minori emissioni.

Tecnologie del nuovo gate automatizzato per autotrasportatori di LSCT

Il nuovo gate è dotato di quattro corsie di accesso in grado di gestire tutte le tipologie di traffico, inclusi i carichi eccezionali.

Il sistema utilizza telecamere ad alta risoluzione e tecnologie OCR (Optical Character Recognition). Sono integrate nel Gate Operating System (GOS) che dialoga direttamente con il Terminal Operating System (TOS) di LSCT.

Le informazioni acquisite consentono di effettuare verifiche tecniche automatiche sui mezzi e sui carichi, migliorando l’accuratezza e la fluidità del processo di accesso.

Sicurezza operativa e accesso autonomo con il gate automatizzato per autotrasportatori

Le nuove infrastrutture comprendono portali OCR per il rilevamento dei dati dei contenitori, telecamere LPR per il riconoscimento targhe, totem interattivi, interfono, sbarre di controllo, semafori e pese integrate.

Grazie a queste tecnologie, gli autotrasportatori potranno completare le operazioni di gate-in in modo autonomo, veloce e sicuro. Si riducono i tempi di attesa dei camion e aumenta la sicurezza complessiva.

Durante l’estate e fino a ottobre si sono svolti test approfonditi. Hanno confermato l’affidabilità del nuovo gate automatizzato per autotrasportatori, anche grazie alla collaborazione diretta degli operatori del trasporto.

Innovazione e competitività per il Porto di La Spezia

“Questo progetto rappresenta il primo tassello nel percorso di innovazione del nostro gateway della Spezia” ha dichiarato Matthieu Gasselin, CEO di Contship. “Si tratta di un investimento significativo, volto a semplificare le procedure di accesso e a migliorare l’efficienza delle operazioni in terminal.”

Il nuovo gate automatizzato per autotrasportatori consolida il ruolo strategico di La Spezia Container Terminal nel panorama portuale nazionale. Contribuisce alla competitività del Porto della Spezia e all’ammodernamento del sistema logistico del Mediterraneo.

Continua a leggere: Le associazioni dell’autotrasporto chiedono l’applicazione dell’indennizzo di 100 euro per i tempi di attesa