Al Porto di Napoli le operazioni di autotrasporto e movimentazione dei mezzi pesanti tornano regolari. Attivate misure per migliorare viabilità, sicurezza e flusso merci.

Dopo una fase di rallentamenti e disagi, le attività di autotrasporto e la movimentazione merci dei mezzi pesanti sono ufficialmente ripartite al porto di Napoli.

Un incontro definito risolutivo, tenutosi presso la sede dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, ha permesso di ristabilire la piena operatività all’interno dell’area portuale.

Alla riunione hanno partecipato attori chiave del comparto logistico-portuale: Capitaneria di Porto di Napoli, Agenzia delle Dogane, Guardia di Finanza, Assoagenti, Co.Na.Te.Co. Spa, Terminal Flavio Gioia Spa, Soteco Srl, insieme alla rappresentanza di FITA CNA Campania Nord.

Autotrasporto e mezzi pesanti: le nuove misure al Porto di Napoli

L’incontro per il porto di Napoli ha prodotto soluzioni concrete, immediatamente operative, per migliorare il transito dei mezzi pesanti e i flussi del trasporto merci dell’autotrasporto. Le misure, contenute in un’apposita ordinanza, comprendono:

Attivazione di una postazione aggiuntiva presso il varco Bausan , per rendere più rapido e ordinato il passaggio dei veicoli destinati al trasporto merci;

, per rendere più rapido e ordinato il passaggio dei veicoli destinati al trasporto merci; Interdizione pomeridiana alla circolazione dei veicoli non dedicati al trasporto merci, con l’obiettivo di ridurre il traffico ordinario, aumentare la sicurezza e favorire una maggiore efficienza per i mezzi pesanti in transito.

Questi interventi sono condivisi per rispondere alla ridotta capacità operativa legata al periodo estivo e garantire continuità alle operazioni logistiche.

Imprese di autotrasporto al porto di Napoli

L’Autorità Portuale ha espresso apprezzamento per la disponibilità e il senso di responsabilità dimostrati da tutte le parti coinvolte. Un ringraziamento particolare è stato rivolto alle imprese di autotrasporto attive al porto di Napoli. Le imprese hanno saputo affrontare questa fase critica con professionalità, equilibrio e spirito collaborativo.

Anche FITA CNA Campania Nord ha sottolineato l’importanza del confronto, riconoscendo il ruolo essenziale dell’autotrasporto con mezzi pesanti nella gestione dei flussi logistici del porto di Napoli.

Digitalizzazione e gestione avanzata dei flussi di trasporto merci

Nel corso dell’incontro è stato confermato l’impegno dell’Autorità di Sistema Portuale a proseguire il dialogo con tutti gli attori del settore autotrasporto, in vista dell’implementazione dei nuovi strumenti digitali per la gestione dei flussi in uscita dal porto. Si tratta di un progetto avviato da circa un anno, ma ancora non operativo, destinato a semplificare le procedure e a rendere più efficiente il lavoro degli operatori dell’autotrasporto merci.

FITA CNA ha ribadito la propria disponibilità a contribuire alla definizione di soluzioni strutturali e rafforzare la competitività del comparto. Soluzioni utili a garantire condizioni operative adeguate per i mezzi pesanti impegnati quotidianamente al porto di Napoli.

Porto di Napoli: snodo centrale per l’autotrasporto nazionale

Il porto di Napoli è un’infrastruttura chiave per l’economia e la logistica italiana. Il ritorno alla piena funzionalità delle operazioni di autotrasporto rappresenta un risultato importante per tutta la filiera del trasporto merci. Un risultato particolarmente significativo per le imprese che impiegano quotidianamente mezzi pesanti per le attività di import-export e distribuzione.

