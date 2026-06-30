CAMION

Il parcheggio per camion al Varco Etiopia del porto di Genova sarà realizzato su una superficie scoperta di circa 6.300 metri quadrati lungo le corsie laterali della sopraelevata portuale.

Il Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ha espresso parere favorevole alla concessione quadriennale in favore di Trasportounito Service Cooperativa Consortile.

Parcheggio per camion al Varco Etiopia: area da 6.300 mq

Il nuovo parcheggio sarà destinato alla sosta regolamentata dei mezzi pesanti che operano a servizio dello scalo genovese. L’area individuata si trova in corrispondenza del Varco Etiopia, in una posizione funzionale alla gestione dei flussi legati alle attività portuali.

La concessione avrà una durata di quattro anni. L’obiettivo è garantire un parcheggio per camion organizzato per gli autotrasportatori e assicurare continuità alle imprese che ogni giorno lavorano nell’ambito della logistica portuale.

Alternativa agli spazi degli Erzelliaeroporto

La nuova area servirà a sostituire gli spazi oggi utilizzati agli Erzelli, destinati a lasciare posto ai lavori per il nuovo polo universitario.

Il trasferimento della sosta nell’area del Varco Etiopia consentirà di evitare interruzioni operative per le imprese dell’autotrasporto. Il nuovo parcheggio per camion permetterà inoltre di mantenere disponibili spazi dedicati ai mezzi pesanti a servizio del porto di Genova.

Il nuovo parcheggio per camion e la gestione dei flussi

Il parcheggio servirà a rendere più ordinata la sosta dei mezzi pesanti. L’obiettivo è gestire meglio i flussi nell’area portuale. Spazi regolamentati possono anche aiutare la circolazione e ridurre le congestioni.

Il provvedimento punta anche a migliorare le condizioni di sicurezza per autisti, operatori e imprese, rendendo più ordinata la presenza dei camion nelle aree vicine allo scalo.

Autotrasporto e logistica nel porto di Genova

L’autotrasporto resta una componente essenziale della filiera logistica del porto di Genova. I camion garantiscono il collegamento tra terminal, magazzini, imprese e destinazioni finali delle merci.

Un parcheggio per camion dedicato è utile al lavoro quotidiano dello scalo. La concessione risponde a una richiesta degli autotrasportatori e punta a rendere più ordinata la presenza dei mezzi pesanti nell’area portuale.

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