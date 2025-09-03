Ponte sullo Stretto, cosa cambia per l’autotrasporto
Tempi ridotti, risparmi operativi, pedaggi stimati per logistica e mezzi pesanti
Il Ponte sullo Stretto di Messina è approvato in via definitiva dal CIPESS il 6 agosto 2025, con dichiarazione di pubblica utilità e avvio delle opere propedeutiche entro la fine dell’anno.
L’infrastruttura, parte del corridoio europeo TEN-T Scandinavo–Mediterraneo, cambierà radicalmente il settore dell’autotrasporto, riducendo tempi, costi e impatti ambientali.
Autotrasporto e tempi di attraversamento del Ponte sullo Stretto
Oggi un camion dell’autotrasporto impiega 70–100 minuti per la traversata via traghetto e fino a 180 minuti per i treni merci. Con il Ponte sullo Stretto, i tempi scenderanno a 10–15 minuti, garantiti 24 ore su 24 .
Per l’autotrasporto significa eliminare i colli di bottiglia ai porti, aumentare la puntualità e moltiplicare i viaggi giornalieri, con un miglioramento diretto della produttività delle flotte.
Benefici economici per l’autotrasporto
L’analisi costi-benefici di Unioncamere – Uniontrasporti – Openeconomics certifica un Valore Attuale Netto Economico positivo di 1,8 miliardi di euro, con un rapporto benefici/costi di 1,2.
Gli effetti sull’autotrasporto:
- 7,7 miliardi di euro di risparmi sui tempi di percorrenza,
- 270 milioni di euro annui di risparmi operativi,
- 2,8 miliardi di euro di benefici ambientali (meno CO₂, meno inquinamento locale, meno rumore).
Ponte sullo Stretto: pedaggi e costi per l’autotrasporto
Il pedaggio per il Ponte sullo Stretto sarà una variabile per camionisti e imprese di autotrasporto.
- Società Stretto di Messina S.p.A. ha comunicato che il pedaggio per le auto sarà tra 4 e 7 €, con riduzioni fino a 3,94 € per andata e ritorno nella stessa giornata. Non sono ancora note le tariffe ufficiali per camion e tir, ma la società ha dichiarato che saranno “più basse a livello internazionale” e sufficienti a coprire i costi operativi.
- Analisi economica Unimpresa (studio tecnico), il Centro Studi Unimpresa ha elaborato un modello tariffario medio da 15 € a veicolo, suddiviso in 10 € per le auto e 20 € per i camion.
Lo studio ipotizza un traffico annuo di 25 milioni di veicoli e 36.000 treni, con ricavi compresi tra 535 e 800 milioni di euro l’anno.
In questo scenario il rientro dell’investimento (13 miliardi di euro) richiederebbe circa 30 anni, generando utili cumulati di circa 3 miliardi.
Ad oggi, MIT e CIPESS non hanno ancora fissato il pedaggio definitivo, ma per l’autotrasporto i risparmi operativi tenderanno a superare i costi aggiuntivi del pedaggio.
Intermodalità per l’autotrasporto
Il progetto approvato prevede:
- 6 corsie stradali (3 per senso di marcia),
- 2 binari ferroviari,
- 2 corsie di servizio,
- capacità di 6.000 veicoli l’ora e fino a 200 treni al giorno (Stretto di Messina S.p.A.).
L’autotrasporto beneficerà così di nuove rotte dirette Sicilia–Nord Italia, collegamenti più rapidi con i porti del Sud e maggiori opportunità intermodali gomma-rotaia.
Cronoprogramma ufficiale
- 16 luglio 2025 → firma Accordo di Programma al MIT per le opere propedeutiche (MIT).
- 6 agosto 2025 → approvazione progetto definitivo dal CIPESS (MIT).
- Entro il 2025 → avvio opere propedeutiche.
- 2026 → inizio lavori strutturali, durata stimata 7 anni (Stretto di Messina S.p.A.).
- 2032–2033 → apertura al traffico.
Ponte sullo Stretto ecco cosa cambia per l’autotrasporto
Il Ponte sullo Stretto di Messina cambierà profondamente l’autotrasporto:
- tempi ridotti fino all’80%,
- risparmi operativi e ambientali certificati,
- nuove possibilità logistiche e intermodali,
- pedaggi annunciati come competitivi, con ipotesi Unimpresa che stimano 20 € per i camion e recupero dei costi in 30 anni.
Per l’autotrasporto italiano sarà una svolta epocale: dal 2032 non si parlerà più di traghetti, ma di un corridoio stabile e continuo verso l’Europa.
Continua a leggere: Trasporti: traforo del Monte Bianco chiuso fino al 12 dicembre 2025