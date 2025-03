CAMION

Proroga polizza catastrofale con scadenze differenziate per piccole medie imprese e grandi imprese.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge che proroga l’obbligo per le piccole e medie imprese di dotarsi di una polizza catastrofale contro i danni provocati da calamità naturali ed eventi catastrofali.

Il provvedimento prevede una scadenza differenziata in base alla dimensione dell’impresa.

Nuove scadenze per l’obbligo della polizza catastrofale con termine prorogato per le medie imprese al 1° ottobre 2025, per le piccole e micro imprese al 1° gennaio 2026 mentre per le grandi imprese resta il termine del 1° aprile 2025 ma rinviate di 90 giorni le sanzioni. per eventuale inadempimento.

Vediamo i dettagli e i termini della proroga per le polizze catastrofali con le nuove scadenze.

Polizza catastrofale nuove scadenze

Medie imprese : termine prorogato al 1° ottobre 2025

: termine prorogato al Piccole e micro imprese : termine prorogato al 1° gennaio 2026

: termine prorogato al Grandi imprese: il termine rimane 1° aprile 2025, proroga sanzioni di 90 giorni per eventuale inadempimento nell’assegnazione di contributi pubblici.

Obbligo polizza catastrofale

L’obbligo di stipulare una polizza catastrofale riguarda:

Tutte le imprese con sede legale in Italia

Le imprese con sede all’estero ma con stabile organizzazione in Italia e iscritte alla Camera di Commercio

Sono invece escluse:

Imprese agricole , che beneficiano del Fondo mutualistico nazionale per eventi catastrofali

, che beneficiano del Fondo mutualistico nazionale per eventi catastrofali Imprese con beni immobili abusivi o privi di autorizzazioni edilizie

Regole di copertura e normativa di riferimento

La polizza catastrofale deve coprire i beni indicati nell’articolo 2424 del codice civile (sezione Attivo, voce B-II, numeri 1, 2 e 3). L’obbligo è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 (articolo 1, commi da 101 a 111, Legge n. 213/2023).

Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio stabilisce le regole attuative. Con il nuovo decreto del 28 marzo 2025, è stata formalizzata la proroga per le PMI.

La proroga di polizza anti catastrofe obbligatoria consente alle piccole e medie imprese di adeguarsi gradualmente al nuovo obbligo. Le grandi imprese dovranno rispettare, per la polizza catastrofale, la scadenza del 1° aprile 2025, pur beneficiando di 90 giorni senza sanzioni. È fondamentale che le aziende valutino attentamente le proprie polizze catastrofali per evitare problemi in futuro.

