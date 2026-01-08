CAMION

Controllati 334.439 mezzi pesanti e accertate infrazioni su tempi di guida, tachigrafo, veicoli e documenti

Nel 2025 la Polizia ha controllato 334.439 mezzi pesanti e accertato 490.972 infrazioni su tempi di guida, tachigrafo, veicoli e documenti. L’autotrasporto professionale si è confermato uno dei principali ambiti di intervento nel corso dell’anno appena concluso, con controlli estesi su camion e conducenti lungo la rete stradale e autostradale italiana.

Polizia e controllo mezzi pesanti nel 2025

Nel dettaglio, l’attività della Polizia Stradale ha riguardato il rispetto dei tempi di guida e di riposo, verificati anche tramite tachigrafo, le condizioni tecniche dei veicoli e la regolarità dei documenti di trasporto. I 334.439 mezzi pesanti sottoposti a verifica hanno portato all’accertamento di 490.972 infrazioni complessive, confermando l’elevata incidenza dei controlli sull’autotrasporto.

Polizia e Terra dei fuochi: controlli sui rifiuti

Nel corso del 2025 la Polizia Stradale ha contribuito, con personale specializzato, alle attività di contrasto allo sversamento illecito dei rifiuti nella cosiddetta Terra dei fuochi, tra le province di Napoli e Caserta. Le attività operative hanno visto l’impiego di 907 pattuglie e hanno permesso di controllare complessivamente 3.522 veicoli adibiti al trasporto di rifiuti. In questo contesto sono state accertate 3.830 infrazioni, con sanzioni per un importo complessivo pari a 2.292.533,54 euro.

Strade e autostrade: pattuglie e infrazioni nel 2025

Nel complesso, per il controllo di strade e autostrade sono state impiegate 423.328 pattuglie. Le attività hanno portato al controllo di 2.014.439 persone e alla contestazione di 1.602.794 infrazioni. Le violazioni per eccesso di velocità accertate sono state 462.312. Nel corso dell’anno sono state ritirate 63.537 patenti di guida e 41.788 carte di circolazione, con una decurtazione complessiva di 2.794.271 punti patente.

Polizia: controlli con etilometri e precursori

I controlli sullo stato psicofisico dei conducenti hanno interessato 821.444 persone sottoposte a verifiche con etilometri e precursori. Di queste, 11.126 sono state sanzionate per guida in stato di ebbrezza alcolica, mentre 1.469 conducenti sono stati denunciati per guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti.

Tutor e velocità media sulle tratte autostradali

Sulle 180 tratte autostradali, pari a 1.800 chilometri complessivi, la Polizia Stradale controlla la velocità media attraverso il sistema Tutor. Dal 1° gennaio al 31 dicembre sono state rilevate 362.792 infrazioni per superamento dei limiti di velocità.

Cooperazione della Polizia con Svizzera, Slovenia ed Ela

Nel 2025 sono proseguite anche le attività di cooperazione internazionale. La Polizia Stradale ha consolidato i pattugliamenti congiunti in ambito transfrontaliero con Svizzera e Slovenia. Nel corso dell’anno si sono svolti 45 servizi congiunti in Svizzera, di cui 24 nel Cantone Ticino, 12 nel Cantone dei Grigioni e 9 nel Cantone Vallese. Queste attività hanno portato al controllo di 758 veicoli, 1.023 persone e alla rilevazione di 209 infrazioni al codice della strada.

Nell’ambito della cooperazione con le autorità slovene sono stati effettuati 13 servizi congiunti, finalizzati al controllo dei veicoli che trasportano merci e passeggeri e alla verifica dello stato psico-fisico dei conducenti. In questo contesto sono stati controllati 416 veicoli e rilevate 189 infrazioni.

Di particolare rilievo anche la collaborazione con l’Autorità europea del lavoro (Ela). Nel corso del 2025 sono state effettuate tre operazioni congiunte a Tarvisio (Udine), a Vilnius (Lituania) e a Milano. Le operazioni, finalizzate al controllo del traffico commerciale, hanno visto la partecipazione delle autorità di Polizia, dei trasporti e del lavoro di Austria, Belgio, Croazia, Francia, Lituania e Slovenia. Nell’ambito di queste attività sono stati controllati 112 veicoli e rilevate 155 infrazioni al Codice della Strada.

