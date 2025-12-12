CAMION

Definite le misure per la sicurezza stradale e le aree di fermo per i mezzi pesanti con il numero di stalli

Il Piano neve di Viabilità Italia è lo strumento operativo predisposto per la stagione invernale 2025-2026 al fine di prevenire e fronteggiare i disagi alla circolazione causati da neve, ghiaccio e condizioni meteo avverse.

Il piano è stato pubblicato sul sito del Ministero dell’Interno ed è consultabile seguente indirizzo web – Piano neve di Viabilità Italia..

Il documento individua in modo dettagliato le procedure e le misure che la Polizia Stradale, le concessionarie autostradali e gli enti proprietari delle infrastrutture devono adottare per garantire la sicurezza della circolazione durante l’inverno.

Piano neve Viabilità Italia 2025-2026

Il Piano neve Viabilità Italia per l’inverno 2025-2026 contiene una serie di disposizioni finalizzate a ridurre il rischio di blocchi e criticità sulla rete stradale.

Il piano individua le aree geografiche maggiormente esposte al rischio neve e definisce le modalità di intervento in relazione alle condizioni meteo, all’intensità delle precipitazioni, neve e ghiaccio

Le linee guida ufficiali, con l’indicazione dei codici colore relativi alla gravità degli eventi nevosi, sono disponibili al seguente link.

Blocco dei mezzi pesanti e aree di sosta previste dal piano

Uno degli elementi principali del Piano neve Viabilità Italia riguarda la gestione dei mezzi pesanti in caso di meteo con neve e ghiaccio.

Il piano individua le tratte autostradali dove può essere disposto il fermo temporaneo dei veicoli pesanti, con l’indicazione delle aree di parcheggio e del numero di stalli disponibili.

Le tratte interessate sono suddivise per area geografica:

Obbligo di catene e pneumatici invernali

Il Piano neve Viabilità Italia riporta l’elenco delle strade extraurbane e delle autostrade sulle quali è in vigore l’obbligo di portare a bordo mezzi antisdrucciolevoli o di circolare con pneumatici invernali montati.

L’elenco completo delle ordinanze è consultabile qui.

Protocollo operativo e gestione delle emergenze

Nel Piano neve Viabilità Italia è definito il protocollo operativo da adottare in caso di emergenza, con schemi segnaletici e procedure standardizzate per la gestione del traffico:

Sono inoltre previste procedure specifiche per la gestione della pioggia ghiacciata – freezing rain e della nebbia.

Viabilità Anas e vigilanza sulla rete ferroviaria

Il piano individua le arterie stradali in gestione ad Anas S.p.A. maggiormente esposte al rischio neve, con una mappatura dettagliata delle criticità.

È inoltre incluso il piano di vigilanza sulla rete ferroviaria per l’inverno 2025-2026.

Informazioni sul traffico e raccomandazioni agli utenti

Il Piano neve Viabilità Italia raccomanda agli utenti di verificare lo stato del veicolo e degli pneumatici prima della partenza e di informarsi sugli scenari meteo previsti. Durante il viaggio è importante seguire i Pannelli a messaggio variabile (PMV).

Le informazioni sulla percorribilità di strade, autostrade e ferrovie sono disponibili tramite il numero gratuito 1518 del C.C.I.S.S., le trasmissioni di Rai Isoradio (FM 103.3), i notiziari Onda Verde e i siti: https://www.cciss.it, https://mobile.cciss.it

Leggi anche: Mezzi pesanti: aree di sosta e parcheggio camion Piano Neve 2025 2026 Anas