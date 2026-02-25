CAMION

La pensione anticipata per autisti e camionisti è una delle questioni più rilevanti nel sistema previdenziale italiano. Chi guida autobus o mezzi pesanti per anni svolge un’attività riconosciuta come gravosa, ma le regole per accedere alla pensione cambiano a seconda della categoria professionale.

Autisti del trasporto pubblico e camionisti vengono spesso confusi. Tuttavia, ai fini della pensione anticipata, la distinzione è decisiva. Nel 2026 le misure disponibili sono tre: scivolo per lavori usuranti, Quota 41 per lavoratori precoci e Ape sociale.

Vediamo nel dettaglio come funziona la pensione per ciascun caso.

Pensione anticipata con lavori usuranti: requisiti per autisti del trasporto pubblico

La pensione anticipata con lo scivolo usuranti riguarda esclusivamente gli autisti che conducono mezzi di trasporto pubblico con almeno nove posti complessivi, compreso il conducente. I camionisti sono esclusi da questa misura.

Requisiti pensione lavori usuranti 2026

Per ottenere la pensione nel 2026 servono:

61 anni e 7 mesi di età

35 anni di contributi

quota 97,6 (somma tra età anagrafica e contributi)

Il calcolo è tecnico: 61 anni e 7 mesi equivalgono a 61,7; sommati ai 35 anni di contributi si arriva a 96,7. Per raggiungere quota 97,6 diventano quindi determinanti anche le frazioni di anno.

È inoltre necessario aver svolto attività usurante:

per almeno metà della vita lavorativa, oppure

per almeno 7 degli ultimi 10 anni.

Questa forma di pensione è definitiva.

Pensione anticipata Quota 41: misura valida per autisti e camionisti

La pensione anticipata con Quota 41 è l’unica misura accessibile sia agli autisti dei mezzi di trasporto pubblico con massa a pieno carico non inferiore a nove posti sia ai camionisti.

Non è previsto un requisito minimo di età.

Requisiti pensione Quota 41

Per accedere alla pensione anticipata nel 2026 occorrono:

41 anni di contributi

almeno 12 mesi di contributi versati prima dei 19 anni

attività gravosa svolta per 7 degli ultimi 10 anni oppure per 6 degli ultimi 7 anni

È prevista una finestra di tre mesi tra la maturazione dei requisiti e la decorrenza della pensione.

Questa misura consente una pensione piena, senza i limiti economici previsti dall’Ape sociale.

Pensione anticipata con Ape sociale: requisiti per camionisti

L’Ape sociale non è una pensione anticipata definitiva, ma un’indennità ponte che accompagna il lavoratore fino ai 67 anni. A quell’età è necessario presentare domanda di pensione di vecchiaia.

Nel 2026 l’Ape sociale è accessibile ai camionisti, mentre gli autisti del trasporto pubblico restano esclusi.

Requisiti pensione anticipata Ape sociale

Per ottenere l’Ape sociale servono:

63 anni e 5 mesi di età

36 anni di contributi

attività gravosa svolta per 6 degli ultimi 7 anni oppure per 7 degli ultimi 10 anni

L’importo massimo è di 1.500 euro mensili per 12 mensilità. Non è prevista tredicesima, non c’è rivalutazione, la misura non è reversibile e non è cumulabile con redditi da lavoro.

Differenze tra autisti e camionisti nella pensione

Le differenze nell’accesso alla pensione anticipata sono chiare:

lo scivolo usuranti riguarda solo gli autisti del trasporto pubblico;

Quota 41 si applica sia ad autisti sia a camionisti;

l’Ape sociale è riservata ai camionisti.

Per questo motivo è fondamentale verificare la corretta classificazione della propria attività lavorativa prima di presentare domanda di pensione.

Pensione anticipata 2026: cosa sapere prima di fare domanda

La pensione anticipata per autisti e camionisti nel 2026 è possibile, ma solo nel rispetto rigoroso dei requisiti anagrafici, contributivi e professionali previsti dalla normativa.

Prima di avviare la procedura è essenziale verificare:

gli anni di contributi effettivamente maturati;

l’eventuale presenza di 12 mesi di versamenti prima dei 19 anni;

la continuità dell’attività gravosa negli ultimi anni;

l’inquadramento corretto della mansione.

La pensione rappresenta un’opportunità concreta per chi svolge lavori gravosi, ma richiede una verifica attenta della propria posizione previdenziale.