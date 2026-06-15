Pedaggio mezzi pesanti: nuove tariffe dal 1° luglio in Belgio
Nelle Fiandre la tariffa dei mezzi pesanti dipenderà anche dalla CO2
Dal 1° luglio 2026 cambiano le regole del pedaggio per i mezzi pesanti in Belgio. La novità riguarda le Fiandre. La tariffa sarà calcolata anche in base alla classe di emissione di CO₂ del veicolo.
Il nuovo criterio si aggiunge all’aggiornamento delle tariffe regionali già previsto dal sistema. Aumenti sono previsti anche nella Regione di Bruxelles-Capitale. In questo caso, però, non si tratta di una modifica del sistema di calcolo del pedaggio. L’aumento è legato all’adeguamento al costo della vita. Le nuove regole entreranno in vigore il 1° luglio 2026.
Come sarà calcolato il pedaggio
Secondo le linee guida diffuse dalle autorità belghe, ogni veicolo soggetto al pedaggio sarà associato a una specifica classe di emissione di CO₂. Da questa classificazione dipenderà una parte della tariffa applicata per ogni chilometro percorso.
Il sistema consentirà quindi di differenziare il pedaggio in funzione delle caratteristiche ambientali del veicolo. La possibilità di applicare tariffe diverse è prevista dalle norme europee sul pedaggio stradale.
Gli Stati membri possono infatti tenere conto delle prestazioni ambientali dei mezzi commerciali nella definizione delle tariffe applicate alla circolazione sulle infrastrutture soggette a pedaggio.
Verifica dei dati registrati in Viapass
Con le nuove regole, gli operatori sono invitati a verificare i dati tecnici dei propri veicoli. Le informazioni devono essere correttamente registrate in Viapass, il sistema che gestisce il pedaggio dei mezzi pesanti in Belgio.
I dati presenti nel sistema saranno utilizzati per attribuire la classe di emissione del veicolo. Da questi dipenderà il costo del pedaggio applicato per ogni chilometro percorso.
Per questo motivo le autorità belghe raccomandano alle imprese di controllare che tutte le informazioni disponibili siano aggiornate e correttamente registrate. La verifica assume particolare importanza in vista dell’applicazione delle nuove tariffe prevista dal 1° luglio.
Attenzione ai veicoli con documentazione incompleta
Particolare attenzione riguarda i veicoli immatricolati prima delle date di riferimento previste dal sistema e quelli per i quali la documentazione tecnica risulta incompleta.
Secondo quanto indicato dalle autorità belghe, questi mezzi rischiano l’inserimento automatico nella classe di emissione meno favorevole.
Si tratta della categoria che comporta il pedaggio più elevato. Una classificazione non corretta potrebbe quindi incidere direttamente sui costi sostenuti dalle imprese che operano in Belgio.
Per questo motivo è consigliabile verificare con anticipo la documentazione disponibile e controllare i dati registrati nel sistema.
Nuovo pedaggio nelle Fiandre
Dal 1° luglio 2026 il pedaggio nelle Fiandre sarà calcolato anche in base alla classe di emissione di CO₂ del veicolo.
La possibilità di differenziare le tariffe stradali è prevista dalle norme europee. Le autorità belghe invitano gli operatori a verificare che i dati tecnici dei propri mezzi siano correttamente registrati in Viapass.