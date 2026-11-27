CAMION

Il pedaggio mezzi pesanti in Francia cambia dal 1° gennaio 2027. Nuova tassa chilometrica in Alsazia. La misura interesserà i veicoli di peso superiore a 3,5 tonnellate. Avrà conseguenze anche per le imprese italiane di autotrasporto internazionale. Sulle strade che collegano con Germania e Svizzera.

Il nuovo sistema, denominato R-PASS, prevede un pagamento calcolato sulla distanza percorsa lungo determinate arterie stradali.

Pedaggio mezzi pesanti in Alsazia: le strade interessate

La tassa chilometrica riguarderà alcuni importanti collegamenti autostradali e dipartimentali:

A35 e A36: tratti non soggetti a concessione situati fuori dall’Eurometropoli di Strasburgo;

RD83: tratto compreso tra Colmar e Sélestat;

RD1363, RD502 e RD504.

Le aziende di autotrasporto dovranno quindi considerare il nuovo costo nella pianificazione degli itinerari e nella definizione dei preventivi per le spedizioni internazionali.

Tariffe del pedaggio mezzi pesanti e sconti

Il sistema R-PASS utilizzerà la tecnologia satellitare GNSS per rilevare le distanze percorse dai camion sulla rete stradale soggetta alla tassazione.

Il pagamento potrà avvenire attraverso un fornitore del Servizio europeo di pedaggio elettronico (EETS). Gli autotrasportatori abbonati potranno beneficiare delle riduzioni riservate agli utenti frequenti.

Gli importi delle singole tariffe chilometriche non sono indicati nella comunicazione disponibile.

Come pagare il pedaggio per i trasporti occasionali

Le imprese che attraversano occasionalmente l’Alsazia potranno acquistare un biglietto elettronico per ogni viaggio, previa registrazione sul portale R-PASS oppure tramite l’applicazione mobile.

Sarà necessario pianificare preventivamente il percorso. I servizi digitali per la registrazione e l’acquisto dei biglietti saranno disponibili dal 1° gennaio 2027.

Camion elettrici: quali veicoli sono esenti

L’esenzione dal pedaggio mezzi pesanti è prevista per i veicoli a emissioni zero con massa massima tecnicamente ammissibile non superiore a 4,25 tonnellate, secondo quanto stabilito dall’articolo L.421-207 del CIBS.

La richiesta dovrà essere presentata attraverso il portale R-PASS e avrà una validità massima di un anno, con possibilità di rinnovo.

Non sarà invece necessario presentare domanda in presenza di un abbonamento attivo presso un fornitore EETS accreditato in Alsazia.

Per informazioni e assistenza è disponibile il numero verde +33 801 841 762.

Per le imprese italiane sarà fondamentale verificare la copertura del proprio dispositivo di telepedaggio prima della partenza, evitando problemi amministrativi e valutando attentamente l’impatto della nuova tassazione sui costi operativi dei trasporti internazionali.