Il pedaggio in Europa entra nel 2026 con regole e tecnologie nuove. L’estensione dei sistemi basati su GNSS e la progressiva dismissione del 2G impongono alle imprese di autotrasporto un adeguamento concreto dei dispositivi di bordo. Per molte flotte, il pedaggio non è più solo una voce di costo, ma un elemento che incide direttamente sull’organizzazione operativa e sulla pianificazione degli investimenti.

Pedaggio e tecnologia GNSS: verso un nuovo standard europeo

Il vero cambio di passo riguarda il pedaggio calcolato tramite tecnologia GNSS. In pratica, il sistema rileva i chilometri realmente percorsi sulle tratte soggette a tariffa, riducendo il ricorso a barriere fisiche e infrastrutture tradizionali lungo la rete stradale.

Il pedaggio satellitare è già operativo in diversi Paesi e altri stanno completando la transizione. La direzione è chiara: il GNSS sta diventando il nuovo standard tecnico per i sistemi destinati ai veicoli pesanti.

Nei Paesi Bassi, dal 1° luglio 2026 entrerà in vigore un sistema GNSS esteso all’intera rete autostradale e ad alcune strade nazionali. In Francia, il nuovo modello sarà introdotto inizialmente in Alsazia e successivamente nella regione del Grand Est, aree caratterizzate da intenso traffico transfrontaliero.

Fine del 2G e centralità del 4G nel pedaggio

Parallelamente alla diffusione del GNSS, il pedaggio europeo è condizionato dalla progressiva dismissione delle reti 2G. In diversi Paesi, tra cui la Francia, lo spegnimento è previsto entro la fine del 2026.

Per l’autotrasporto, questo significa che i dispositivi di bordo non compatibili con reti di nuova generazione potrebbero non essere più riconosciuti dai sistemi di pedaggio. Le conseguenze possono includere irregolarità nei pagamenti, sanzioni o limitazioni operative.

La connettività 4G diventa quindi un requisito tecnico essenziale. Garantisce trasmissioni dati più stabili, maggiore sicurezza delle transazioni e possibilità di aggiornamenti software da remoto, elementi fondamentali in un contesto normativo in continua evoluzione.

Pedaggio e criteri ambientali: il peso della CO₂

Il pedaggio sta assumendo anche una funzione ambientale. In diversi Stati membri, le tariffe vengono differenziate in base alle emissioni di CO₂ del veicolo.

Questo comporta un impatto diretto sulle strategie di rinnovo delle flotte. Il pedaggio non dipende più esclusivamente dalla distanza percorsa o dalla classe Euro, ma integra parametri legati alla sostenibilità, incidendo sulla struttura dei costi delle imprese di trasporto.

Interoperabilità europea e complessità normativa

A livello europeo si punta a rendere i sistemi di pedaggio sempre più interoperabili, così da semplificare la circolazione dei veicoli commerciali tra i diversi Paesi. Nella pratica, però, ogni Stato continua a definire in autonomia quali strade siano soggette a pedaggio, come calcolare le tariffe e con quali modalità effettuare i controlli.

Impatti operativi per le flotte

L’evoluzione del pedaggio impone alle imprese una pianificazione accurata. È necessario verificare la compatibilità tecnologica dei dispositivi di bordo, adeguarsi tempestivamente alla fine del 2G, valutare l’impatto economico delle nuove tariffe legate alla CO₂ e integrare i dati nei sistemi di gestione flotte.

Non è più un elemento meramente amministrativo, ma una variabile strategica nella gestione dell’autotrasporto europeo. L’adeguamento alle nuove tecnologie e ai nuovi criteri tariffari sarà determinante per garantire continuità operativa e competitività nel mercato.

