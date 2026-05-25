Pedaggio camion Paesi Bassi 2026: attenzione a multe e fermo veicoli
Sono previste multe fino a 800 euro
Nuovo sistema di pedaggio per i camion nei Paesi Bassi dal 1 luglio 2026. La nuova misura sarà accompagnata da controlli severi, anche nei confronti dei vettori stranieri.
In caso di multe non pagate, gli ispettori potranno fermare il camion durante i controlli su strada e trattenerlo fino al saldo della sanzione.
Le autorità olandesi potranno fermare i camion con multe non pagate. Nei casi più gravi, il mezzo potrà restare fermo fino al saldo della sanzione.
Il pedaggio sarà legato ai chilometri percorsi. I dati verranno registrati tramite OBU, l’unità di bordo obbligatoria per i camion che transitano nei Paesi Bassi.
OBU obbligatoria e controlli su strada
Per circolare nei Paesi Bassi, le aziende dovranno avere un contratto con un operatore autorizzato. Ogni camion dovrà inoltre utilizzare una OBU associata correttamente alla targa del mezzo. Le autorità olandesi chiedono anche di segnalare subito eventuali guasti. I dispositivi difettosi dovranno essere sostituiti entro tre ore.
Particolare attenzione sarà riservata ai controlli. Il sistema utilizzerà telecamere ANPR, tecnologia DSRC e pattuglie mobili incaricate delle verifiche su strada.
Nel mirino finiranno anche i trasportatori internazionali. In caso di mancato pagamento delle multe, la targa del camion potrà essere inserita in una lista di allerta utilizzata dagli ispettori durante i controlli.
Multe fino a 800 euro
Le sanzioni scatteranno contestualmente all’avvio del nuovo pedaggio. Durante i primi mesi gli importi saranno ridotti, ma dal 2027 entreranno a regime.
La multa più elevata, pari a 800 euro, riguarderà gli operatori privi di contratto con un provider autorizzato. Fino alla fine del 2026 la sanzione sarà dimezzata a 400 euro.
Sono previste multe anche per chi circola con:
- OBU spenta;
- dispositivo non funzionante;
- unità associata a un altro veicolo.
In questi casi la sanzione potrà arrivare a 500 euro.
Recupero multe anche all’estero
Le autorità olandesi puntano anche sulla cooperazione internazionale per recuperare le sanzioni non pagate. Attraverso il sistema europeo EUCARIS sarà infatti possibile ottenere i dati dei proprietari dei veicoli immatricolati negli altri Paesi UE.
Le multe potranno quindi essere recapitate anche alle aziende estere. Se il pagamento non arriverà dopo i solleciti previsti, il mezzo potrà essere fermato durante un successivo controllo nei Paesi Bassi.
Per le imprese di autotrasporto si tratta di un ulteriore costo da considerare nella gestione delle tratte internazionali, in un contesto europeo già caratterizzato da pedaggi sempre più estesi e da controlli più stringenti.
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