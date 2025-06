CAMION

Cosa cambia per le imprese di autotrasporto e come possono prepararsi gli autotrasportatori

Dal 1 luglio 2025, il pedaggio in autostrada per i mezzi pesanti cambierà in modo significativo in diversi Paesi europei. Le modifiche del pedaggio coinvolgono aumenti tariffari, nuove tratte soggette a pagamento, sanzioni più severe e un sistema di pedaggio basato sulle emissioni di CO2.

Tutte queste novità sul pedaggio in autostrada avranno un impatto diretto sulla gestione operativa delle imprese di autotrasporto. Cosa cambia per le imprese di autotrasporto e come possono prepararsi gli autotrasportatori.

Belgio: aumento pedaggio in autostrada per i mezzi pesanti

Dal 1 luglio 2025, il pedaggio in autostrada per i mezzi pesanti in Belgio sarà aggiornato nelle regioni delle Fiandre e Bruxelles. Il sistema Viapass prevede:

Tariffe basate sul peso totale a terra (3,5–12 t, 12–32 t, oltre 32 t)

(3,5–12 t, 12–32 t, oltre 32 t) Differenziazione per classe di emissione Euro (da 0 a 6)

(da 0 a 6) Esenzione per veicoli a zero emissioni (ZEV) con OBU attivo: 0 €/km

In Vallonia, il pedaggio autostrada mezzi pesanti resterà invariato, in quanto già aggiornato a inizio anno.

Gli OBU (on-board units) dei fornitori certificati saranno aggiornati automaticamente con le nuove tariffe dopo il 30 giugno 2025.

Danimarca: aumento multe pedaggio in autostrada per mezzi pesanti

Anche la Danimarca introduce importanti modifiche al pedaggio in autostrada per i mezzi pesanti. A partire dal 1 luglio:

La multa per mancato pagamento sarà raddoppiata: da 4.500 a 9.000 corone danesi (circa 1.200 €)

per mancato pagamento sarà raddoppiata: da 4.500 a 9.000 corone danesi (circa 1.200 €) I camion con pendenze aperte potranno essere fermati fisicamente prima del ponte Storebælt

potranno essere fermati fisicamente prima del ponte Storebælt Il sistema di riconoscimento automatico delle targhe segnala le violazioni alla polizia

segnala le violazioni alla polizia È possibile contestare le multe e sospendere il pagamento fino alla chiusura del ricorso

Le associazioni ITD e DTL raccomandano prudenza e attenzione nella gestione dei dispositivi e delle registrazioni legate al pedaggio.

Lituania: nuove strade con pagamento pedaggio mezzi pesanti

Il pedaggio in autostrada per i mezzi pesanti in Lituania si estende ulteriormente. Dal 1 luglio 2025:

Verranno aggiunti 1.151 km di nuove tratte , per un totale di 2.851 km

, per un totale di Le nuove tratte coinvolgono solo trasporto commerciale , non i veicoli privati

, non i veicoli privati Tra le tratte aggiunte: Kaunas–Alytus, Šiauliai–Pasvalys e Biržai–Panevėžys

L’espansione del pedaggio ha come obiettivo il miglioramento infrastrutturale. Si prevede che i ricavi generati raggiungeranno i 77 milioni di euro nel 2026.

Slovacchia: calcolo pedaggio autostrada mezzi pesanti in base alla CO2

In Slovacchia, il pedaggio autostrada per i mezzi pesanti sarà legato alle emissioni di anidride carbonica (CO₂). Dal 1° luglio 2025:

Tutti i veicoli saranno classificati in cinque categorie di CO₂ , dalla Classe 1 (più inquinante) alla Classe 5 (a zero emissioni)

, dalla Classe 1 (più inquinante) alla Classe 5 (a zero emissioni) I veicoli immatricolati prima del 1° luglio 2019 saranno assegnati automaticamente alla Classe 1

saranno assegnati automaticamente alla Classe 1 I gestori di flotte potranno richiedere una riclassificazione per ottenere tariffe più basse, presentando documentazione sul portale emyto.sk

Non sono previste sanzioni per mancata classificazione, ma aggiornare i dati può ridurre sensibilmente i costi del pedaggio.

Autotrasporto: monitoraggio costo pedaggio

Il pedaggio in autostrada per i mezzi pesanti è oggi un elemento cruciale nella gestione dei costi di una flotta. Le modifiche previste dal 1 luglio 2025 impongono agli autotrasportatori di:

Verificare le tariffe aggiornate in ogni Paese attraversato

Adeguare i propri dispositivi OBU

Tenere traccia delle classificazioni ambientali dei mezzi

dei mezzi Rivedere la pianificazione delle tratte per contenere l’impatto economico

Essere aggiornati permette di evitare multe, freni operativi e costi inutili.

Continua a leggere: Autotrasporto, pedaggi gratis per mezzi pesanti a zero emissioni fino al 2031, la proposta UE