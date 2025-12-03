CAMION

Il pedaggio in autostrada in Francia aumenterà in media dello 0,87% dal 1° febbraio 2026, con un adeguamento calcolato secondo i criteri previsti dai contratti di concessione e collegato alla variazione dell’inflazione.

L’aggiornamento risulta più moderato rispetto agli anni precedenti, inoltre riflette l’andamento dell’indice dei prezzi registrato nel 2025.

I principali concessionari francesi, tra cui ASF, APRR, AREA e SANEF, hanno trasmesso al Governo le proposte tariffarie per il 2026.

Gli incrementi del pedaggio in autostrada oscillano tra lo 0,82% e lo 0,95% e derivano da una formula che collega il 70% dell’adeguamento alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo. La restante parte tiene conto degli impegni di investimento programmati, inoltre include eventuali compensazioni stabilite dalle decisioni governative.

La media dello 0,87% risulta così coerente con il quadro economico e con le previsioni della Banque de France per il prossimo anno.

Negli ultimi anni gli aumenti sono stati più elevati. Il pedaggio è salito dello 0,92% nel 2025, del 3% nel 2024 e del 4,75% nel 2023.

L’incremento del pedaggio in autostrada previsto per il 2026 appare dunque tra i più contenuti dal periodo successivo alla pandemia e, pertanto, riduce l’impatto complessivo sui viaggiatori abituali.

Pedaggio in autostrada in Francia: adeguamento 2026

Il meccanismo che regola il pedaggio in autostrada in Francia si basa su un aggiornamento annuale fissato al 1° febbraio. I contratti di concessione definiscono una formula che collega gli adeguamenti all’inflazione, inoltre prevedono componenti aggiuntive legate agli investimenti infrastrutturali.

Proposte per il 2026 inviate nel mese di novembre nel rispetto delle procedure stabilite. Gli incrementi risultano quindi in linea con le dinamiche economiche e con gli impegni pluriennali assunti dalle società concessionarie.

Nuove tariffe dei pedaggi in autostrada

Le nuove tariffe del pedaggio in autostrada saranno ufficializzate con la pubblicazione del decreto nel Journal Officiel, prevista tra fine dicembre e gennaio.

Il decreto conterrà i valori applicati sulle diverse tratte e, inoltre, specificherà gli adeguamenti per ciascuna rete. Gli utenti potranno così conoscere i costi dei percorsi programmati per il 2026 con un margine di anticipo utile per la pianificazione dei viaggi.

Leggi anche: Stop guida mezzi pesanti oltre 20 ton dopo i 68 anni: nota del Ministero