Previsti rimborsi anche in caso di disagi per cantieri e chiusure in autostrada

Dal 2026 il pedaggio in autostrada costerà meno e saranno previsti rimborsi per i disagi causati dai lavori in corso.

È questa la grande novità emersa durante la presentazione della Relazione annuale dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) alla Camera dei Deputati, dove il presidente Nicola Zaccheo ha anticipato un cambio di rotta destinato a incidere in modo importante su autotrasporto, camionisti e automobilisti.

Pedaggio in autostrada 2026: come cambieranno le tariffe

Il nuovo meccanismo per il costo del pedaggio in autostrada, che entrerà gradualmente in vigore dal 2026, si baserà sugli investimenti effettivamente realizzati dalle concessionarie autostradali.

L’obiettivo è allineare i pedaggi agli investimenti concreti, evitando aumenti legati solo a proiezioni finanziarie.

Questo sistema dovrebbe generare una riduzione progressiva delle tariffe del pedaggio in autostrada, con effetti più evidenti tra il 2027 e il 2028, a vantaggio di chi utilizza l’autostrada ogni giorno per lavoro, come camionisti e aziende di autotrasporto, ma anche dei singoli automobilisti.

Rimborso pedaggio in caso di disagi per cantieri e chiusure in autostrada

Un altro punto centrale della riforma riguarda i rimborsi del pedaggio per limitazioni alla viabilità in autostrada.

Se tratti di rete autostradale dovessero subire chiusure o restringimenti prolungati a causa di lavori, gli utenti avranno diritto a un risarcimento sul pedaggio pagato.

Per il settore dell’autotrasporto, spesso penalizzato da cantieri che aumentano tempi di percorrenza e consumi, questa misura rappresenta un passo avanti concreto per ridurre i costi operativi e migliorare la pianificazione dei viaggi.

Informazioni per chi viaggia in autostrada

La riforma del pedaggio in autostrada non riguarda solo tariffe e rimborsi. Le concessionarie saranno obbligate a fornire informazioni più chiare e tempestive su:

cantieri in corso e programmati,

deviazioni e rallentamenti,

tempi di percorrenza stimati.

Questo permetterà a aziende di autotrasporto e logistica e ai camionisti di organizzare i tragitti in modo più efficiente, riducendo ritardi e consumi, con vantaggi anche per la sicurezza stradale.

Regole sistema pedaggio e i criteri di rimborso uniformi

Le nuove disposizioni per il pedaggio in autostrada non interesseranno solo i futuri contratti. L’Autorità di Regolazione dei Trasporti ha previsto che il sistema dei pedaggi e i criteri per i rimborsi vengano estesi anche alle concessioni già in essere, attraverso la revisione dei piani economico-finanziari.

Le nuove concessioni affidate dal 2025, invece, avranno una durata massima di 15 anni, per assicurare maggiore trasparenza e concorrenza.

Benefici riduzione pedaggio per autotrasporto, camionisti e automobilisti

Per il mondo dell’autotrasporto, questa riforma sul pedaggio in autostrada, si tradurrà in costi di viaggio più bassi, meno imprevisti e una pianificazione più semplice. I camionisti vedranno ridursi le spese quotidiane per il pedaggio, mentre le imprese di logistica e trasporto merci potranno ottimizzare le tratte e abbassare i costi complessivi di consegna.

Anche gli automobilisti ne beneficeranno, con pedaggi più equi e servizi informativi più chiari, che renderanno i viaggi in autostrada più prevedibili e meno costosi.

