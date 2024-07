CAMION

Pedaggio autocarri: nei Paesi Bassi l’azienda Vitronic si è aggiudicata una gara d’appalto a livello europeo per la fornitura di servizi di controllo dei pedaggi per autocarri nei Paesi Bassi.

L’azienda Vitronic è stata selezionata dall’autorità olandese per i veicoli a motore RDW per fornire servizi di ispezione per il pedaggio degli autocarri.

Prima dell’introduzione del pedaggio nel 2026, Vitronic fornirà e installerà sistemi di controllo stradale e servizi di elaborazione dati. Inoltre, Vitronic fornirà a RDW tutti i servizi correlati nei prossimi dieci anni.

Pedaggio autocarri: quanto si paga nei Paesi Bassi

I Paesi Bassi introdurranno un pedaggio per gli autocarri nel 2026. Analogamente ai paesi limitrofi, i pedaggi vengono riscossi in base alla distanza su tutte le autostrade e su alcune strade provinciali e comunali. Il pedaggio per gli autocarri viene calcolato anche in base alle emissioni dell’autocarro: gli autocarri con emissioni inquinanti inferiori pagano meno.

Leggi anche: Previsioni traffico e divieti di circolazione mezzi pesanti, ecco il calendario di luglio 2024

Unità di bordo per i camion (OBU)

A partire dal 2026, tutti i camion dovranno essere dotati di unità di bordo (OBU) che registrano i chilometri percorsi sulle strade a pedaggio. Vitronic non solo fornisce tutti i sistemi necessari, ma li installa anche su 61 portali già installati sulle strade dei Paesi Bassi. Inoltre, una trentina di sistemi di telecamere mobili saranno installati e gestiti per i controlli in varie località dei Paesi Bassi per garantire la conformità su tutta la rete stradale a pedaggio.