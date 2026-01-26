Pedaggio A14, CNA Fita chiede uno sconto disagi per l’autotrasporto
Imprese di autotrasporto subiscono ritardi cronici e maggiori costi operativi
CNA Fita Abruzzo chiede uno sconto sul pedaggio A14. Lo sconto serve a compensare i disagi causati dai cantieri nel tratto abruzzese dell’autostrada Adriatica, lavori che continueranno anche nel 2026.
La richiesta riguarda in particolare l’autotrasporto e l’utenza professionale, penalizzati da tempi di percorrenza più lunghi e maggiori costi operativi.
Lavori e disagi in A14 confermati per il 2026
La conferma arriva dalla risposta del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, nel question time alla Camera.
Una risposta che, secondo CNA Fita Abruzzo, certifica il protrarsi delle criticità lungo l’A14 senza indicare soluzioni concrete di ristoro per gli utenti che utilizzano quotidianamente l’autostrada per motivi di lavoro.
Per l’associazione, la situazione è ormai strutturale e produce effetti negativi continui sul tessuto produttivo regionale.
CNA Fita: “Servono ristori automatici”
In una nota congiunta, i rappresentanti di CNA Fita Abruzzo, Riccardo Colazilli e Raffaella Pierangelo, ribadiscono che non viene messa in discussione la necessità degli interventi di manutenzione straordinaria, ma sottolineano l’assenza di misure compensative adeguate.
Secondo CNA Fita, a fronte di una prospettiva di medio-lungo periodo nella gestione dei cantieri, avrebbero già dovuto essere attivati meccanismi di ristoro automatici, evitando procedure complesse e richieste individuali da parte degli utenti.
Sconto sul pedaggio A14 per l’autotrasporto
La proposta avanzata dall’associazione è l’introduzione di una scontistica diretta sul pedaggio A14, in grado di compensare almeno in parte i danni subiti dalle imprese di autotrasporto. I principali effetti negativi segnalati riguardano:
aumento dei tempi di percorrenza
maggiori costi di esercizio
ritardi nelle consegne
peggioramento delle condizioni di lavoro del personale viaggiante
criticità legate alla sicurezza
Uno sconto automatico sui pedaggi consentirebbe di ridurre l’impatto economico dei disagi senza ulteriori aggravi burocratici.
I dati: danni ingenti per le imprese
Un recente sondaggio realizzato da CNA Fita Abruzzo insieme all’associazione Usarci evidenzia come i danni economici per le imprese siano significativi. I rallentamenti lungo l’A14 generano ricadute a cascata su organizzazione del lavoro, costi logistici e competitività delle aziende, con effetti sull’intero sistema produttivo abruzzese.
L’appello alla Regione Abruzzo
CNA Fita chiede infine alla Regione Abruzzo di coinvolgere direttamente l’associazione nei tavoli di monitoraggio sugli interventi in corso sull’autostrada A14, per rappresentare in modo strutturato le esigenze dell’autotrasporto e dell’utenza professionale.
La richiesta resta chiara: sconti sul pedaggio A14 e ristori immediati, per evitare che i lavori in corso continuino a tradursi in un costo aggiuntivo per le imprese che operano quotidianamente sulla rete autostradale.
