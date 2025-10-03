CAMION

La Commissione europea ha presentato una proposta modificata di direttiva (COM(2025) 589) che interviene sulle norme UE relative ai pedaggi stradali e ai diritti di utenza.

L’obiettivo è rendere più chiari e semplici i criteri di tariffazione dei pedaggi, tenendo conto dei nuovi standard sulle emissioni di CO₂ dei mezzi pesanti e, per la prima volta, anche dell’impatto dei rimorchi. Una novità che riguarda da vicino camionisti, imprese di autotrasporto e gestori delle infrastrutture stradali.

Perché cambia la direttiva pedaggi eurobollo

La direttiva 1999/62/CE (nota come direttiva sull’eurobollo) si basa sui principi “chi inquina paga” e “chi utilizza paga”. Già con la direttiva (UE) 2022/362 erano stati introdotti i pedaggi differenziati in base alle emissioni di CO₂ dei camion.

Ora, con la nuova proposta, si correggono riferimenti normativi resi obsoleti da recenti regolamenti europei e si integrano regole pratiche per casi non ancora disciplinati, così da garantire uniformità nei controlli e nelle tariffe in tutta l’Unione.

Cosa cambia per i camionisti e l’autotrasporto

La proposta introduce chiarimenti sui pedaggi fondamentali per chi lavora nel trasporto su strada:

Rimorchi efficienti : per la prima volta, anche le caratteristiche del rimorchio (aerodinamica, peso, resistenza al rotolamento) incideranno sulla classe di emissione CO₂ del complesso veicolare . Questo significa pedaggi ridotti per chi utilizza rimorchi più moderni e sostenibili.

: per la prima volta, anche le caratteristiche del rimorchio (aerodinamica, peso, resistenza al rotolamento) incideranno sulla . Questo significa pedaggi ridotti per chi utilizza rimorchi più moderni e sostenibili. Classificazione aggiornata dei veicoli : vengono stabilite regole precise per i camion immatricolati prima dell’introduzione delle traiettorie di riduzione CO₂, per i veicoli “vocational” (ad uso speciale, come edilizia o raccolta rifiuti), per i mezzi retrofittati e per i camion a doppia alimentazione prodotti prima che la tecnologia fosse normata.

: vengono stabilite regole precise per i camion immatricolati prima dell’introduzione delle traiettorie di riduzione CO₂, per i veicoli “vocational” (ad uso speciale, come edilizia o raccolta rifiuti), per i mezzi retrofittati e per i camion a doppia alimentazione prodotti prima che la tecnologia fosse normata. Ripristino della traiettoria CO₂ al 30% al 2030 : invece del 43% fissato da un regolamento successivo, che avrebbe reso molto più severi i criteri per le classi 2 e 3 (destinate ai camion convenzionali più efficienti). Questo garantisce condizioni più equilibrate per i camionisti che non guidano mezzi elettrici ma hanno comunque veicoli a basso consumo.

: invece del 43% fissato da un regolamento successivo, che avrebbe reso molto più severi i criteri per le classi 2 e 3 (destinate ai camion convenzionali più efficienti). Questo garantisce condizioni più equilibrate per i camionisti che non guidano mezzi elettrici ma hanno comunque veicoli a basso consumo. Controlli più chiari su strada: gli autisti dovranno fornire documentazione che attesti la classe CO₂ non solo del camion ma anche del rimorchio utilizzato. In assenza di prove, il pedaggio sarà calcolato sulla sola motrice, con possibili maggiori costi e sanzioni.

Implicazioni pratiche: pedaggi, multe e controlli

Per i camionisti e le aziende di autotrasporto, questa proposta comporta conseguenze dirette:

Chi investe in mezzi pesanti e rimorchi più efficienti otterrà sconti sui pedaggi .

otterrà . I controlli alle frontiere e sulle autostrade diventeranno più rigorosi . La polizia stradale e gli enti di verifica potranno chiedere prova documentale della classe CO₂ del veicolo e del rimorchio.

alle frontiere e sulle autostrade diventeranno . La polizia stradale e gli enti di verifica potranno chiedere prova documentale della classe CO₂ del veicolo e del rimorchio. In caso di mancata esibizione dei documenti, il rischio è di dover pagare il pedaggio più alto o di incorrere in multe .

o di incorrere in . Le aziende dovranno aggiornare le proprie flotte e i sistemi gestionali per classificare correttamente i mezzi, evitando discrepanze tra Stati membri.

Tempi e prossimi passi

La proposta introduce un periodo di transizione di sei mesi dall’adozione dei valori ufficiali di emissione dei sottogruppi di veicoli, per permettere a imprese e amministrazioni di adeguarsi.

Inoltre, gli Stati membri avranno l’obbligo di riclassificare i veicoli già assegnati a classi penalizzanti a causa del target del 43%, entro due mesi dall’entrata in vigore della nuova direttiva.

Il testo sarà ora discusso dal Parlamento europeo e dal Consiglio, secondo la procedura legislativa ordinaria.

