CAMION

Ecco i dati di andamento in calo dei pedaggi autocarri a maggio 2024 in Germania riportati da BALM e Destatis

I pedaggi in Germania per gli autocarri con almeno quattro assi hanno registrato una diminuzione del chilometraggio dell’1,0% a maggio 2024 rispetto ad aprile 2024, secondo i dati destagionalizzati.

Questi dati sono stati riportati dall’Ufficio Federale della Logistica e della Mobilità (BALM) e dall’Ufficio Federale di Statistica (Destatis). Inoltre, rispetto a maggio 2023, l’indice del chilometraggio degli autocarri a pedaggio in Germania è stato inferiore dell’1,9%.

Analisi andamento pedaggi Germania autocarri

Il chilometraggio pedaggi degli autocarri è un indice delle attuali tendenze economiche del settore dei trasporti su strada.

Il chilometraggio degli autocarri sulle autostrade in Germania è infatti un indicatore anticipatore delle tendenze economiche del settore, poiché l’attività economica genera e richiede servizi di trasporto.

Di conseguenza, i pedaggi in Germania mostrano una chiara correlazione tra l’indice di prestazione dei mezzi pesanti e gli indici di attività economica, in particolare l’indice di produzione del settore manifatturiero.

Indice pedaggi Germania sulla produzione industriale

L’indice di prestazione dei pedaggi per il trasporto pesante fornisce un’approssimazione dell’andamento della produzione industriale. Essendo disponibile circa un mese prima dell’indice di produzione, rappresenta uno strumento utile per anticipare le tendenze economiche. La flessione registrata a maggio 2024 nei pedaggi in Germania può essere interpretata come un segnale di rallentamento nell’attività economica del settore manifatturiero.

Analisi per la pianificazione economica

Il monitoraggio dell’indice del chilometraggio degli autocarri a pedaggio in Germania rappresenta un prezioso strumento di analisi economica. I pedaggi in Germania offrono indicazioni tempestive sull’andamento della produzione industriale e sull’intero settore dei trasporti. Questi dati possono essere utilizzati dagli analisti e dai decisori politici per adeguare le loro strategie economiche e pianificare interventi mirati per sostenere la crescita.

Maggiori informazioni pedaggi germania

I risultati mensili dell’indice chilometrico pedaggio camion sono reperibili nel database GENESIS-Online nelle tabelle 42191-0001 (indice chilometrico pedaggio autocarri), 42191-0010 (indice chilometrico pedaggio autocarri per i Länder ) e 42191-0002 (indice chilometrico pedaggio autocarri indice dei pedaggi per i viaggi transfrontalieri), nelle pagine Indicatori a breve termine e nel Monitor del ciclo economico dell’Ufficio federale di statistica.