Pedaggi camion in Romania, dal 1° ottobre arriva TollRo
Ecco cosa cambia per gli autotrasportatori
Dal 1° ottobre cambia il modo di pagare i pedaggi in Romania. I camion con massa superiore a 3,5 tonnellate passeranno dalla vignetta a TollRo, il sistema che calcola la tariffa in funzione dei chilometri percorsi.
La novità interessa direttamente anche le imprese italiane impegnate nei trasporti internazionali verso la Romania o in transito nel Paese. A differenza della rovinieta, legata principalmente al periodo di utilizzo della rete stradale, TollRo calcola l’importo da pagare sulla base dei chilometri effettivamente percorsi.
Pedaggi in Romania: come funziona il nuovo sistema TollRo
Il costo dei pedaggi non sarà uguale per tutti i camion. TollRo calcolerà la tariffa in base a:
- chilometri percorsi
- peso del mezzo
- classe ambientale EURO
- tipo di strada utilizzata
Il nuovo pedaggio riguarda i camion sopra le 3,5 tonnellate. TollRo si applica sulle strade comprese nel sistema di tariffazione.
Rientrano anche i veicoli usati per il trasporto misto. Per il pagamento vengono considerati alla stessa stregua dei mezzi destinati al trasporto merci.
TollRo: le date da conoscere
L’infrastruttura tecnica del Sistema di Tariffazione Stradale Elettronica della Romania, STRR, doveva essere completata entro il 31 agosto 2026. L’applicazione effettiva dei nuovi pedaggi parte invece dal 1° ottobre 2026, come previsto dalla normativa rumena.
Per il pagamento sono previste modalità legate al percorso effettuato. Gli autotrasportatori possono utilizzare gli strumenti messi a disposizione attraverso il nuovo sistema elettronico e i servizi collegati a TollRo.
La gestione passa attraverso il portale dedicato e l’applicazione TollRo, sviluppata per consentire la registrazione dei viaggi e il pagamento delle tariffe dovute.
Pedaggi elettronici e interoperabilità europea dal 2027
Un ulteriore passaggio è previsto per il 15 gennaio 2027. Da quella data dovrebbe diventare operativa l’interoperabilità del sistema rumeno con i servizi elettronici di pedaggio degli altri Stati membri dell’Unione europea attraverso il Servizio europeo di telepedaggio.
Per le aziende italiane di autotrasporto che operano sulla Romania diventa quindi importante verificare prima della partenza il percorso, la categoria del veicolo e le modalità di pagamento previste.
Il passaggio dalla vignetta ai pedaggi chilometrici cambia infatti il criterio con cui viene calcolato il costo della circolazione: non più soltanto il tempo di utilizzo della rete, ma anche i chilometri effettivamente percorsi e le caratteristiche del camion.
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