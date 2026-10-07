CAMION

Da TollRo e Via Toll a R-PASS, CO2, nuove tariffe, OBU e sistemi EETS

Pedaggi camion: TollRo in Romania, Via Toll in Lituania, R-PASS in Alsazia, nuove tariffe nei Paesi Bassi e cambiamenti in Croazia, Svezia, Slovacchia, Germania, Austria, Polonia e nel resto d’Europa. Ecco cosa devono sapere gli autotrasportatori.

I pedaggi camion in Europa stanno cambiando rapidamente. Il 2026 ha portato nuove tariffe chilometriche, ampliamenti delle reti a pagamento e un peso crescente delle emissioni di CO2 nel calcolo dei costi. Nel 2027 arriveranno altre novità che riguardano direttamente le imprese italiane di autotrasporto internazionale.

Per chi viaggia con un mezzo pesante non basta più conoscere la classe Euro. I pedaggi camion dipendono sempre più da massa tecnicamente ammissibile, classe CO2, numero di assi, chilometri percorsi e rete utilizzata.

La direzione europea è chiara: il pagamento tende sempre più a essere legato alla distanza percorsa e alle caratteristiche ambientali del veicolo.

Pedaggi camion UE: cosa è cambiato dal 25 marzo 2026

La trasformazione dei pedaggi camion europei parte dalla revisione della direttiva Eurovignette.

Dal 25 marzo 2026, sulle reti a pedaggio interessate dalla normativa europea, gli Stati membri devono applicare ai veicoli pesanti anche un onere per i costi esterni legati all’inquinamento atmosferico prodotto dal traffico, salvo le deroghe previste.

Il pedaggio può quindi comprendere diverse componenti: infrastruttura, inquinamento atmosferico, rumore ed emissioni di CO2.

Per i mezzi pesanti sono previste cinque classi di emissione CO2. La classe 1 è quella meno favorevole, mentre la classe 5 comprende i veicoli a emissioni zero.

Un’altra data importante è il 25 marzo 2030. Da quel momento gli Stati membri non potranno normalmente applicare ai veicoli pesanti sulla rete centrale TEN-T sistemi di tariffazione basati esclusivamente sul tempo, come le vignette, salvo le eccezioni previste dalla direttiva.

Non significa quindi la fine dei pedaggi camion, ma un progressivo passaggio verso sistemi basati sull’effettivo utilizzo della strada.

Pedaggi camion nei Paesi Bassi: nuove tariffe dal 2027

Nei Paesi Bassi il nuovo pedaggio chilometrico per i camion è partito il 1° luglio 2026.

Il sistema riguarda i veicoli N2 e N3 oltre 3,5 tonnellate e sostituisce per questi mezzi il precedente sistema collegato all’Eurovignette.

Il prezzo dipende dalla massa del mezzo e dalle prestazioni ambientali.

Dal 1° settembre al 31 dicembre 2026 il Governo ha applicato uno sconto temporaneo del 22,3%. Dal 1° gennaio 2027 le tariffe pubblicate aumentano invece del 2,6% per effetto dell’indicizzazione.

Per un camion diesel Euro 6 oltre 32 tonnellate in classe CO2 1, il valore indicato per il 2027 è di 0,206 euro/km. Per un camion a zero emissioni della stessa fascia di peso e in classe CO2 5 il valore indicato scende a 0,040 euro/km.

La differenza mostra quanto le emissioni stiano diventando decisive nel calcolo dei pedaggi camion.

Pedaggi camion Romania: TollRo dal 1° ottobre 2026

In Romania TollRo è entrato in vigore il 1° ottobre 2026. Il nuovo sistema riguarda i veicoli destinati al trasporto merci. Massa massima autorizzata superiore a 3,5 tonnellate e sostituisce per questi mezzi la precedente logica della vignetta con una tariffazione basata sulla distanza percorsa.

Il costo dipende dalla massa del mezzo, dalla classe Euro e dalla tipologia di strada.

Per un camion Euro VI da almeno 12 tonnellate la tariffa prevista è di 0,48 RON/km su autostrade e superstrade e 0,24 RON/km sulle strade nazionali.

TollRo interessa strade nazionali, superstrade e autostrade amministrate da CNAIR, con le esclusioni previste per determinati tratti urbani. Dal 15 gennaio 2027 è inoltre previsto l’accesso al sistema attraverso i fornitori del Servizio europeo di telepedaggio EETS.

Pedaggi camion Lituania: Via Toll dal 1° gennaio 2027

Dal 1° gennaio 2027 la Lituania introdurrà Via Toll, il nuovo sistema elettronico che sostituirà le vignette con una tariffazione basata sui chilometri effettivamente percorsi.

Saranno interessati i veicoli delle categorie M2, M3, N1, N2 e N3.

Le vignette acquistate nel corso del 2026 cesseranno di essere valide entro il 31 dicembre 2026. Con Via Toll anche i pedaggi camion in Lituania saranno quindi sempre più direttamente collegati all’effettivo utilizzo della rete stradale.

Le imprese che utilizzano carte carburante, OBU o servizi EETS devono verificare che il proprio fornitore sia compatibile con il nuovo sistema.

Pedaggi camion Francia: R-PASS in Alsazia dal 1° gennaio 2027

Dal 1° gennaio 2027 arriva una delle novità più rilevanti per gli autotrasportatori italiani che attraversano la Francia orientale: R-PASS.

La nuova tassa chilometrica riguarda, salvo esenzioni, i veicoli destinati al trasporto merci con massa massima tecnicamente ammissibile superiore a 3,5 tonnellate. La rete comprende le parti non in concessione della A35 e della A36 situate fuori dall’Eurométropole de Strasbourg, la RD83 tra Colmar e Sélestat e le RD1363, RD502 e RD504.

Chi dispone di un dispositivo di bordo di un provider EETS accreditato potrà utilizzarlo per il pagamento. Gli utenti occasionali potranno invece acquistare un e-ticket R-PASS prima del viaggio.

Pedaggi camion Grand Est: ecocontributo previsto dal 1° aprile 2027

Sempre in Francia, la Regione Grand Est sta preparando la propria Écocontribution Poids Lourds.

La data indicata per l’avvio è il 1° aprile 2027. Saranno interessati i veicoli destinati al trasporto merci oltre 3,5 tonnellate che percorrono gli assi compresi nel futuro dominio di pedaggio.

Occorre però fare attenzione al dato dei 525 km spesso associato al progetto. Questa cifra rappresenta la rete di strade nazionali e autostrade non in concessione trasferita alla gestione del Grand Est. Non significa automaticamente che tutti i 525 km saranno soggetti ai nuovi pedaggi camion. Per questo motivo è più corretto parlare, allo stato attuale, di entrata in vigore prevista dal 1° aprile 2027.

Croazia: pedaggi camion free flow dal 1° marzo 2027

Dal 1° marzo 2027 la Croazia cambierà radicalmente il proprio sistema di riscossione autostradale.

Il nuovo pedaggio sarà applicato sull’intera rete autostradale tramite tecnologia free flow, quindi senza la necessità di fermarsi alle tradizionali barriere. Il sistema utilizzerà dispositivi ENC e riconoscimento automatico delle targhe.

Per i veicoli pesanti il dispositivo ENC sarà obbligatorio. Per gli autotrasportatori italiani diretti verso Croazia, Balcani ed Europa sud-orientale si tratta quindi di una delle principali novità operative del 2027.

Pedaggi camion Svezia: nuova soglia oltre 3,5 tonnellate

In Svezia, l’attuale sistema riguarda in generale camion e combinazioni destinati al trasporto merci con massa superiore a 12 tonnellate. Dal 26 marzo 2027 la soglia scenderà ai mezzi con massa superiore a 3.500 kg.

Sono previste specifiche esenzioni, tra cui quella per i veicoli a emissioni zero con massa complessiva fino a 4,25 tonnellate. Le tariffe vengono inoltre differenziate in funzione delle classi CO2 e, dove previsto, della classe Euro e del numero di assi.

Pedaggi camion Slovacchia: cosa cambia dal 1° gennaio 2027

Dal 1° gennaio 2027 cambia la gestione del sistema di pedaggio elettronico in Slovacchia. Národná diaľničná spoločnosť, NDS, prenderà direttamente in carico l’amministrazione del sistema.

Gli autotrasportatori che utilizzano oggi SkyToll dovranno registrarsi nuovamente, restituire la vecchia unità di bordo e scegliere il nuovo provider nazionale Czechtoll oppure un operatore EETS.

Le nuove registrazioni saranno disponibili dal 1° dicembre 2026. Chi utilizza già un provider EETS operativo in Slovacchia non dovrebbe invece dover effettuare nuove operazioni.

Danimarca: pedaggi camion oltre 3,5 tonnellate nel 2027

In Danimarca il pedaggio chilometrico differenziato in funzione della CO2 è entrato in vigore il 1° gennaio 2025.

Riguarda i camion da 12 tonnellate. Il Governo vuole estendere il sistema ai camion sopra 3,5 tonnellate dal 1° gennaio 2027.

Ma questa novità richiede cautela: il portale governativo continua a definirla un’intenzione del Governo, quindi non va ancora presentata come una misura definitivamente acquisita. È inoltre previsto, sempre come obiettivo governativo, l’ampliamento del sistema all’intera rete stradale pubblica dal 2028.

Pedaggi camion Germania: nuove classi CO2 dal 1° luglio 2026

In Germania la componente CO2 è già parte integrante della Lkw-Maut. Dal 1° luglio 2026 sono cambiati però i valori di riferimento utilizzati per classificare nelle diverse classi CO2 i camion con massa tecnicamente ammissibile superiore a 16 tonnellate. Le nuove soglie sono più severe.

Un camion che in precedenza rientrava nella classe CO2 3 può quindi essere riclassificato nella classe 2 o nella classe 1, con un conseguente aumento dei pedaggi camion anche senza modifiche al veicolo. Per le flotte è quindi fondamentale verificare periodicamente la classe CO2 attribuita dal sistema Toll Collect.

Pedaggi camion Austria: cresce il peso della CO2

In Austria, il GO-Maut si applica ai veicoli con massa tecnicamente ammissibile superiore a 3,5 tonnellate. Il costo dipende dai chilometri percorsi, dal numero di assi, dalla classe Euro e dalla classe CO2.

La tariffa comprende costi di infrastruttura, inquinamento atmosferico, rumore ed emissioni di CO2. Nel 2026 il peso della componente carbonio è aumentato sensibilmente.

Per un mezzo della categoria 4 in classe CO2 1, per esempio, la componente CO2 è passata da 6,46 centesimi/km nel 2025 a 10,33 centesimi/km nel 2026. Il caso austriaco conferma quindi la crescente importanza delle emissioni nel calcolo dei pedaggi camion europei.

Pedaggi camion Polonia: 645 km in più nella rete e-TOLL

La Polonia ha introdotto uno dei cambiamenti più importanti del 2026. Dal 1° febbraio 2026 la rete e-TOLL è stata ampliata di circa 645 km, portando la rete complessivamente soggetta al sistema a circa 5.869 km.

Nella stessa data sono cambiate anche le tariffe chilometriche. e-TOLL è obbligatorio per i veicoli e le combinazioni con massa massima autorizzata superiore a 3,5 tonnellate e per gli autobus.

Il prezzo dipende dalla categoria della strada, dalla massa e dalla classe ambientale del mezzo. Ulteriori modifiche collegate alle nuove componenti CO2 e inquinamento atmosferico devono invece essere distinte dai provvedimenti già definitivamente entrati in vigore.

Belgio: CO2 nei pedaggi camion delle Fiandre

Dal 1° luglio 2026 le Fiandre hanno aggiunto la classe di emissione CO2 tra i parametri utilizzati nel pedaggio chilometrico Viapass. Le classi sono cinque. La classe 1 è quella meno favorevole, mentre la classe 5 riguarda i veicoli a emissioni zero.

Per ottenere la tariffa corretta è necessario che la classe CO2 del mezzo sia registrata correttamente nel dispositivo di bordo. La nuova componente riguarda le Fiandre, mentre Bruxelles e Vallonia mantengono strutture tariffarie proprie. Questo significa che i pedaggi camion possono cambiare anche all’interno dello stesso Belgio.

Bulgaria: anche la classe CO2 entra nel pedaggio

Anche la Bulgaria ha integrato la classificazione CO2 nel proprio sistema di tariffazione per i veicoli pesanti oltre 3,5 tonnellate. Nel calcolo vengono considerati massa del mezzo, numero di assi, classe Euro e classe di emissione CO2.

Non è quindi corretto parlare di un aumento identico per tutti i camion: il costo effettivo dipende dalle caratteristiche del mezzo e dal percorso effettuato.

Repubblica Ceca: pedaggi camion con quattro componenti

Anche in Repubblica Ceca il pedaggio chilometrico comprende ormai diverse componenti. Dal 2026 il prezzo tiene conto di infrastruttura, inquinamento atmosferico, rumore ed emissioni di CO2.

La tariffa cambia in funzione del tipo di strada, della massa, del numero di assi, della classe Euro e della classe CO2. Nel corso del 2026 la rete autostradale ceca ha inoltre continuato ad ampliarsi con nuove aperture. Per gli autotrasportatori diventa quindi importante verificare sia le tariffe sia le nuove tratte soggette a pedaggio.

Lettonia: nuovi pedaggi camion dal 1° marzo 2026

La Lettonia ha modificato la propria road user charge dal 1° marzo 2026. La normativa aggiornata definisce nuove tariffe e le tratte interessate per le diverse categorie di veicoli. Gli importi dipendono anche dalla classe ambientale.

Il sistema lettone resta però ancora basato sul tempo, con tariffe giornaliere, settimanali, mensili e annuali. Anche questo modello dovrà quindi essere letto alla luce della progressiva evoluzione delle regole europee entro il 2030.

Ungheria: pedaggi camion e rete ampliata nel 2026

In Ungheria le modifiche al sistema HU-GO sono entrate in vigore in due momenti. Dal 1° gennaio 2026 è cambiata la tariffa base della componente infrastrutturale.

Dal 1° luglio 2026 è stata invece ampliata la rete stradale soggetta al sistema di pedaggio elettronico. Per programmare correttamente i costi è quindi necessario utilizzare le tariffe e la rete ufficialmente in vigore, senza fare riferimento ad aumenti annunciati in precedenza e poi modificati.

Portogallo: pedaggi gratis sulla CREP per alcuni mezzi pesanti

Non tutte le novità europee comportano aumenti. In Portogallo è entrata in vigore dal 1° gennaio 2026 l’esenzione dal pedaggio sulla A41/IC24, Circular Regional Exterior do Porto – CREP, per i veicoli interessati dalla misura.

Dal 15 settembre 2026 è inoltre entrato in vigore un nuovo regime per ridurre il traffico pesante sulla VCI di Porto. Determinati mezzi merci oltre 3,5 tonnellate non possono utilizzare la VCI nei giorni feriali in specifiche fasce orarie, salvo eccezioni, beneficiando parallelamente del regime previsto sulla CREP.

Spagna: AP-7 di Alicante senza pedaggio

Anche in Spagna esistono casi di eliminazione del pedaggio, ma non si può parlare di abolizione generale dei pedaggi camion.

Uno dei casi più rilevanti riguarda la AP-7 Circunvalación de Alicante. Il Governo spagnolo ha stabilito una tariffa di 0 euro per tutte le categorie di veicoli, consolidando la gratuità della tratta nelle condizioni previste. Sulle altre autostrade a pagamento continuano invece ad applicarsi le rispettive tariffe e agevolazioni.

Cipro, Finlandia e Malta: niente rete nazionale di pedaggi camion

Cipro, Finlandia e Malta non dispongono attualmente di un sistema nazionale di pedaggi camion paragonabile alle grandi reti chilometriche di Germania, Austria, Polonia o Belgio. Ciò non significa assenza di tasse, restrizioni alla circolazione o altri costi locali. Significa però che non è presente un sistema nazionale di road charging per i mezzi pesanti analogo a Toll Collect, GO-Maut o e-TOLL.

Estonia e Lussemburgo: cosa succederà entro il 2030

Anche Estonia e Lussemburgo sono Paesi da osservare guardando oltre il 2027. In Estonia esiste un road user charge per i veicoli merci oltre 3,5 tonnellate, con importi differenziati in funzione di massa, assi e classe ambientale.

Il Lussemburgo continua invece a utilizzare l’Eurovignette per i mezzi pesanti interessati. La direttiva europea prevede però dal 25 marzo 2030 il progressivo stop ai sistemi temporali per i mezzi pesanti sulla rete centrale TEN-T, salvo le eccezioni stabilite. I Paesi che utilizzano ancora vignette dovranno quindi adattare i propri sistemi.

Pedaggi camion e OBU: attenzione allo spegnimento del 2G

C’è infine una questione che non riguarda direttamente le tariffe, ma può avere conseguenze operative importanti. In Francia è iniziato nel 2026 il processo di spegnimento delle reti mobili 2G. Le flotte che utilizzano vecchi dispositivi telematici o OBU dipendenti esclusivamente dal 2G devono quindi verificare la compatibilità con reti più recenti.

Anche la Germania prevede lo spegnimento del 2G nel 2028, secondo le tempistiche comunicate dai principali operatori. L’evoluzione dei pedaggi camion europei rende quindi sempre più utile utilizzare OBU interoperabili, aggiornati e compatibili con i servizi EETS.

Pedaggi camion 2027: cosa devono controllare gli autotrasportatori

Il 2027 porterà cambiamenti importanti soprattutto in Lituania, Francia, Slovacchia, Croazia e Svezia. In Romania, invece, TollRo è già operativo dal 1° ottobre 2026, mentre nei Paesi Bassi il nuovo pedaggio chilometrico è partito il 1° luglio 2026.

Per le imprese italiane il vero cambiamento è la crescente complessità dei pedaggi camion in Europa. Prima di ogni viaggio internazionale sarà sempre più importante verificare classe CO2, classe Euro, massa registrata, numero di assi, dispositivo OBU, provider EETS e copertura nei diversi sistemi nazionali.

Un dato errato sulla classe del veicolo o un dispositivo non compatibile può infatti tradursi in costi superiori, errori di pagamento e possibili sanzioni.

Per questo, nel 2027, conoscere in anticipo tariffe, nuove regole e pedaggi camion Paese per Paese diventa una parte essenziale della pianificazione di ogni trasporto internazionale.

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