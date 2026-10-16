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Il Comitato Centrale dell’Albo degli Autotrasportatori ha approvato le percentuali definitive per il rimborso dei pedaggi autostradali del 2025. La decisione è arrivata nella seduta del 15 ottobre. Le riduzioni vanno dall’1,8518% all’8,0244% e variano in base al fatturato dei pedaggi e alla classe ambientale dei veicoli.

Le percentuali iniziali erano state stabilite con la delibera del 16 aprile 2026. Le richieste di rimborso delle imprese hanno però superato le risorse disponibili, pari a 141,929 milioni di euro. Per questo l’Albo ha rivisto le aliquote, definendo gli importi effettivamente riconoscibili.

I nuovi valori sostituiscono quelli stabiliti con la delibera del 16 aprile 2026. La revisione è legata all’ammontare delle richieste presentate dalle imprese, risultato superiore ai 141,929 milioni di euro disponibili per finanziare le agevolazioni. Si è quindi proceduto a un ricalcolo delle percentuali iniziali, mantenendo i cinque scaglioni di fatturato previsti.

Rimborsi pedaggi 2025, tutte le percentuali definitive

La percentuale più elevata, pari all’8,0244%, è riconosciuta alle imprese che hanno superato i 5 milioni di euro di fatturato in pedaggi e utilizzano veicoli Euro VI o a trazione alternativa. Nella stessa fascia, per i mezzi Euro V, la riduzione è del 6,7898%. Le aliquote previste erano 13% e 11%.

Le percentuali definitive di riduzione dei pedaggi 2025, suddivise per fascia di fatturato e classe ambientale dei veicoli, sono le seguenti:

Oltre 5.000.000 euro: 8,0244% per i veicoli Euro VI o a trazione alternativa e 6,7898% per gli Euro V.

8,0244% per i veicoli Euro VI o a trazione alternativa e 6,7898% per gli Euro V. Da 2.500.001 a 5.000.000 euro: 6,7898% per i veicoli Euro VI o a trazione alternativa e 5,5553% per gli Euro V.

6,7898% per i veicoli Euro VI o a trazione alternativa e 5,5553% per gli Euro V. Da 1.200.001 a 2.500.000 euro: 5,5553% per i veicoli Euro VI o a trazione alternativa e 4,3208% per gli Euro V.

5,5553% per i veicoli Euro VI o a trazione alternativa e 4,3208% per gli Euro V. Da 400.001 a 1.200.000 euro: 4,3208% per i veicoli Euro VI o a trazione alternativa e 3,0863% per gli Euro V.

4,3208% per i veicoli Euro VI o a trazione alternativa e 3,0863% per gli Euro V. Da 200.000 a 400.000 euro: 3,0863% per i veicoli Euro VI o a trazione alternativa e 1,8518% per gli Euro V.

A determinare lo scaglione di appartenenza è il fatturato relativo ai pedaggi autostradali, non il volume d’affari complessivo dell’impresa.

Quali mezzi possono beneficiare delle riduzioni

I rimborsi interessano i transiti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025 con veicoli Euro V, Euro VI o superiori, oltre a quelli ad alimentazione alternativa o elettrica, nel rispetto dei requisiti previsti per l’agevolazione.

Il beneficio riguarda i veicoli italiani e quelli comunitari muniti di licenza comunitaria. Sono ammessi anche i mezzi con targa extra UE, purché dispongano di un titolo valido per circolare in Italia, come un’autorizzazione CEMT o bilaterale extra UE.

Per questi ultimi resta la condizione dell’appartenenza a cooperative o consorzi italiani o comunitari, oltre al rispetto delle classi ambientali richieste.

Con la rideterminazione approvata il 15 ottobre, le imprese hanno ora a disposizione le aliquote effettive da applicare ai pedaggi del 2025 per conoscere l’entità delle riduzioni spettanti.

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