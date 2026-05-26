CAMION

Prorogato l’accordo tra Italia e Svizzera per il riconoscimento reciproco della patente di guida. Lo ha comunicato il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con una nota del 18 maggio 2026.

L’intesa era stata firmata a Roma il 13 maggio 2021 tra il Governo italiano e il Consiglio Federale Svizzero. La proroga entrerà in vigore dal 13 giugno 2026 e resterà valida fino al 12 giugno 2031.

Per i cittadini italiani residenti in Svizzera e per i cittadini svizzeri residenti in Italia non cambieranno le procedure già previste per la conversione della patente.

Patente Italia-Svizzera, cosa cambia

Gli Uffici della Motorizzazione Civile continueranno ad applicare le procedure già in uso. Nessuna interruzione, quindi, per la conversione delle patenti svizzere in Italia.

L’unica novità riguarda il calcolo del periodo di residenza in Italia del titolare della patente da convertire.

Per questo conteggio bisognerà fare riferimento alla nuova data di entrata in vigore dell’accordo, fissata al 13 giugno 2026.

Conversione patente, attenzione alle date

Dal 15 giugno 2026 potranno essere accettate anche le richieste di conversione della patente svizzera intestata a cittadini residenti in Italia dal 14 o dal 15 giugno 2020.

Non saranno invece accolte le domande relative a cittadini residenti in Italia dal 13 giugno 2020.

Nel dettaglio:

documento svizzero intestato a titolare residente in Italia dal 13 giugno 2020: richiesta non accoglibile;

documento svizzero intestato a titolare residente in Italia dal 14 giugno 2020: domanda accettabile dal 15 giugno 2026;

documento svizzero intestata a titolare residente in Italia dal 15 giugno 2020: domanda accettabile dal 15 giugno 2026.

Accordo valido fino al 2031

La proroga dell’accordo garantisce continuità a una procedura molto utilizzata da frontalieri e residenti tra i due Paesi.

Il rinnovo fino al 2031 permette di continuare a convertire la patente senza nuovi esami di guida. Un aspetto importante per chi vive o lavora tra Italia e Svizzera.

Leggi anche: Patente digitale su App IO: oltre 9 milioni di attivazioni in un anno