CAMION

Patente digitale, guida accompagnata, regole per neopatentati, controlli e sospensione europea

Le nuove norme UE per la patente sono ufficialmente in vigore in tutta l’Unione Europea e rappresentano un cambiamento profondo per chi ne possiede una, per le amministrazioni pubbliche e per le forze dell’ordine.

Le nuove regole per le patenti di guida puntano a ridurre incidenti e vittime sulle strade, semplificare le procedure burocratiche e armonizzare i sistemi di rilascio, controllo e gestione delle patenti di guida nei diversi Stati membri.

Nel 2024, infatti, sulle strade europee hanno perso la vita 19.940 persone, un numero ancora lontano dall’obiettivo Vision Zero del 2050.

Le nuove norme UE sulla patente

Il pacchetto europeo per la patente introduce misure considerate decisive per migliorare la sicurezza stradale e l’utilizzo della patente.

Tra queste spiccano la guida accompagnata dai 17 anni, un periodo di prova obbligatorio per i neopatentati in tutta l’UE e il riconoscimento reciproco delle interdizioni alla guida, che potranno comportare sospensione o revoca della patente in qualsiasi Stato membro.

Ciò assicura che le sanzioni non possano essere aggirate cambiando Paese. Inoltre, le norme riducono l’onere amministrativo per chi deve rinnovare, sostituire o trasferire la patente all’interno dell’Unione, garantendo procedure più rapide e uniformi.

Patente digitale e semplificazione

Una delle principali novità della Direttiva è la patente di guida digitale, disponibile tramite il Portafoglio digitale europeo per l’identità.

La patente digitale potrà essere mostrata tramite smartphone o altro dispositivo elettronico ed è valida in tutti i Paesi UE. Dopo un periodo transitorio, diventerà la modalità standard di rilascio delle patenti di guida, pur restando disponibile la forma fisica.

La digitalizzazione punta a rendere più semplice la sostituzione, il rinnovo o lo scambio in caso di trasferimento verso un altro Stato membro.

Guida accompagnata a 17 ammi

La Direttiva introduce un sistema unico europeo che consente ai 17enni titolari di patente B di guidare accompagnati da un conducente esperto.

Gli Stati potranno applicare la stessa misura anche alle categorie C1, C1E e C, facilitando l’accesso alla patente professionale e favorendo il ricambio generazionale nel settore dell’autotrasporto.

Regole più severe per i neopatentati

Per chi ottiene la patente per la prima volta arriva un periodo di prova di almeno due anni, valido in tutta l’Unione.

Durante questa fase si applicheranno sanzioni più severe, con l’obiettivo di incentivare una guida prudente e responsabile, poiché due incidenti mortali su cinque coinvolgono neopatentati sotto i 30 anni.

Idoneità psicofisica e tutela degli utenti vulnerabili

Il rilascio e il rinnovo della patente richiederanno una verifica più sistematica dell’idoneità fisica e mentale. Sarà obbligatoria un’autovalutazione o altri controlli stabiliti a livello nazionale.

Inoltre, esami e formazione per le patenti di guida includeranno più attenzione alla sicurezza di pedoni, ciclisti, utenti di monopattini elettrici e altri utenti vulnerabili.

Norme patente aggiornate per tecnologia e veicoli alternativi

Gli esami per ottenere o rinnovare le patenti di guida valuteranno anche la conoscenza dei sistemi avanzati di assistenza alla guida e delle tecnologie automatizzate.

La Direttiva consente ai titolari di patente B di guidare veicoli alimentati con carburanti alternativi fino a 4,25 tonnellate, favorendo la diffusione di mezzi più sostenibili. Sarà inoltre possibile ottenere ulteriori abilitazioni per guidare camper pesanti dopo formazione specifica.

Quando entreranno in applicazione

Le nuove norme UE sulle patenti sono già in vigore, ma diventeranno operative negli Stati membri entro quattro anni, dopo il recepimento nelle normative nazionali.

Le disposizioni sui veicoli alternativi e sulla guida accompagnata entreranno invece in applicazione tra due e tre anni.

Continua a leggere: Patente di guida autotrasporto: novità e scadenze nelle direttive UE 2025