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A un anno dal lancio dei servizi digitali della Motorizzazione civile su App IO, con la patente digitale il bilancio è decisamente positivo. Oltre 9 milioni di patenti digitali aggiunte tra nuove attivazioni e rinnovi. Un risultato che conferma la crescente diffusione degli strumenti digitali nella gestione dei documenti di guida e segna un passo concreto nella modernizzazione della pubblica amministrazione.

Patente digitale: numeri record su App IO

Il dato più significativo riguarda proprio la Patente di Guida digitale, disponibile nella sezione Portafoglio dell’app. DDal debutto nell’ottobre 2024 a fine marzo 2026, la patente digitale ha raggiunto circa 9,2 milioni di attivazioni, tra nuove aggiunte e rinnovi.

Un risultato che fotografa bene la velocità con cui questi strumenti stanno entrando nella vita quotidiana: sempre più utenti scelgono di avere i documenti a portata di smartphone, spinti anche dal lavoro di PagoPA nello sviluppo dei servizi digitali.

Oltre 10 milioni di utilizzi per i servizi Motorizzazione

Non solo patente: i servizi della Motorizzazione integrati su App IO, attivi da aprile 2025, hanno totalizzato circa 10 milioni di utilizzi complessivi.

Tra le funzionalità più utilizzate:

“Le mie patenti”: consultazione del saldo punti – 7,5 milioni di accessi

“I miei veicoli”: verifica stato amministrativo – 1,2 milioni di accessi

Monitoraggio pratiche e pagamenti in tempo reale

Questi strumenti semplificano notevolmente la gestione burocratica, rendendo più immediato il rapporto tra cittadini e amministrazione.

Comunicazioni più efficaci grazie all’app

Un altro elemento chiave è rappresentato dalla comunicazione diretta. Tramite App IO, la Motorizzazione invia notifiche personalizzate su:

scadenze della patente

aggiornamenti amministrativi

adempimenti obbligatori

Nel solo mese di marzo 2026 sono stati raggiunti oltre 300 mila utenti, con un dato particolarmente rilevante: il 73% dei messaggi è stato letto nello stesso giorno.

Un indicatore chiaro dell’efficacia del canale digitale in termini di tempestività e coinvolgimento.

Patente digitale: ecosistema in crescita

Il boom della patente digitale non nasce per caso, ma da un lavoro coordinato tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Dipartimento per la trasformazione digitale e partner tecnologici come l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che negli ultimi anni hanno spinto con decisione sulla digitalizzazione dei servizi pubblici.

I numeri raggiunti dalla patente digitale su App IO raccontano qualcosa di molto concreto: sempre più cittadini scelgono lo smartphone per gestire documenti e pratiche, riducendo tempi, passaggi burocratici e complicazioni quotidiane.

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