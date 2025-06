CAMION

Scoperto dalla Polizia Stradale di Brindisi un sistema illecito per ottenere la patente senza formazione

La patente di guida mezzi pesanti è un titolo abilitativo per gli autisti fondamentale per garantire la sicurezza sulle strade. A Brindisi, sei persone sono state denunciate per aver falsificato le attestazioni necessarie al rilascio della patente mezzi pesanti CQC (Carta di Qualificazione del Conducente), requisito obbligatorio per gli autisti impegnati nel trasporto professionale di merci e persone.

Patente di guida mezzi pesanti ottenuta con false dichiarazioni

Secondo quanto emerso da un’accurata attività di Polizia Giudiziaria, la Polizia Stradale di Brindisi ha accertato che un istruttore di guida, il titolare di un’autoscuola, il direttore di un corso di formazione per la patente di guida mezzi pesanti con CQC e quattro allievi candidati, avrebbero falsamente certificato il completamento delle ore pratiche obbligatorie, necessarie per sostenere l’esame.

Motorizzazione Civile ingannata: patenti rilasciate senza requisiti

I documenti irregolari hanno indotto in errore la Motorizzazione Civile di Brindisi, che ha rilasciato la patente mezzi pesanti CQC in base ad attestazioni false. Ciò ha permesso ad autisti di mezzi pesanti, non idonei, di ottenere la patente CQC senza aver realmente completato il percorso formativo previsto dalla legge.

Sicurezza stradale: perché serve una patente di guida mezzi pesanti autentica

Il rilascio illecito della patente mezzi pesanti CQC rappresenta un pericolo per l’intera collettività. I mezzi pesanti, per la loro mole e potenza, richiedono abilità specifiche e una preparazione rigorosa degli autisti. Consentire a persone non formate di guidare camion o autobus compromette gravemente la sicurezza stradale.

Secondo la Polizia, casi del genere evidenziano la necessità di intensificare i controlli sulle autoscuole e sui percorsi di formazione per la patente, al fine di prevenire abusi che possano avere conseguenze drammatiche.

Cosa prevede la legge per la patente di guida mezzi pesanti

Per ottenere legalmente la patente CQC, è necessario frequentare un corso teorico e pratico, completare un numero minimo di ore di guida su strada e superare un esame finale, anche per la CQC.

Chi attesta falsamente di aver rispettato questi requisiti commette un grave reato, in questo caso falsità ideologica in atto pubblico per induzione.

