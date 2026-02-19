CAMION

Fino a 3.500 euro per dipendente e contributi fino a 80.000 euro per imprese nel 2026-2027

La patente di guida gratis per chi opera nei porti diventa una misura concreta grazie alla riformulazione del Bonus Portuale inserita nel Milleproroghe. La nuova formulazione della norma permette finalmente alle imprese portuali di accedere in modo reale al contributo, coprendo i costi per patenti di guida e abilitazioni professionali dei propri lavoratori.

Un sostegno diretto che incide su un problema operativo molto concreto: il costo della formazione obbligatoria e dei titoli necessari per lavorare nei porti, con effetti positivi su occupazione e organizzazione aziendale nel biennio 2026-2027.

Patente di guida gratis: cosa prevede il Bonus Portuale

La misura consente alle aziende che operano nelle aree portuali di ottenere un “buono portuale” fino a 3.500 euro per ciascun dipendente, per ogni singola tipologia di patente o abilitazione professionale necessaria allo svolgimento dell’attività lavorativa.

La patente di guida gratis riguarda in particolare:

patenti per mezzi pesanti destinati al trasporto

abilitazioni alla movimentazione di persone e merci

rinnovi obbligatori dei titoli professionali

Il contributo è riconosciuto nel rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di aiuti di Stato.

Un incentivo per assunzioni e riqualificazione

Il costo delle patenti e delle abilitazioni rappresenta spesso un ostacolo alle nuove assunzioni o ai processi di riqualificazione interna. La possibilità di accedere alla patente di guida gratis consente alle imprese di:

favorire l’ingresso di nuovo personale

sostenere percorsi di crescita professionale

facilitare la job rotation

rispondere con maggiore rapidità alle esigenze operative

La misura contribuisce così a ridurre il divario tra domanda e offerta di competenze nel settore portuale.

Contributi anche per organizzazione, digitalizzazione ed ESG

Il Bonus Portuale non riguarda solo la patente di guida gratis. La misura copre anche interventi sull’organizzazione e sugli investimenti tecnologici.

Per l’organizzazione è previsto un contributo fino a 20.000 euro per ciascun anno 2026 e 2027. Le imprese possono utilizzarlo per aggiornare i modelli gestionali e adeguarsi agli obblighi normativi previsti per chi opera nei porti.

È previsto inoltre un contributo fino a 80.000 euro per impresa, sempre per ciascun anno del biennio 2026-2027. Le risorse possono essere destinate a:

automazione

digitalizzazione

sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG)

La misura amplia quindi l’utilizzo del bonus: non solo formazione e patenti, ma anche organizzazione e innovazione.

Quando sarà operativa la misura

La patente di guida gratis per chi opera nei porti diventerà pienamente operativa non appena sarà concluso l’iter parlamentare del provvedimento.

A quel punto, le aziende della portualità potranno pianificare per il 2026 e il 2027 le proprie attività contando su risorse e strumenti messi a disposizione dallo Stato, funzionali a una maggiore efficienza organizzativa e alla valorizzazione della crescita professionale delle proprie persone.

La programmazione su base biennale consentirà alle imprese di strutturare percorsi formativi, investimenti organizzativi e strategie di sviluppo con maggiore certezza finanziaria.

Perché la nuova versione è più efficace

La prima formulazione del Bonus Portuale aveva reso complessa la fruizione dei benefici, con procedure articolate e rigidità applicative che ne avevano limitato l’utilizzo.

La nuova versione:

chiarisce importi e finalità

amplia le categorie di intervento finanziabili

estende la validità al 2027

rende la misura più accessibile e pianificabile

In questo contesto, la patente di guida gratis rappresenta non solo un incentivo economico, ma uno strumento di politica industriale per sostenere modernizzazione, occupazione e competitività del sistema portuale italiano.

Leggi anche: Localizzazione: controllo o tutela? Perchè è necessario superare un falso mito