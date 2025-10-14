CAMION

La patente di guida per i camion potrà essere ottenuta già dai 17 anni, con la guida accompagnata, e avrà anche un formato digitale valido in tutta l’Unione Europea.

La Commissione Trasporti e Turismo del Parlamento europeo ha approvato la revisione delle norme UE sulle patenti di guida, introducendo una riforma che mira a rispondere alla carenza di autisti professionali nel settore dell’autotrasporto.

Oltre all’introduzione della patente digitale, le nuove regole stabiliscono una maggiore armonizzazione tra i Paesi membri, garantendo che sospensioni e ritiri di patente siano riconosciuti in tutta l’Unione.

Patente di guida camion: età minima ridotta e nuove regole per i conducenti

Secondo la proposta approvata, l’età minima per ottenere la patente di guida per i camion sarà abbassata da 21 a 18 anni, purché il candidato sia in possesso di un certificato di idoneità professionale.

Gli Stati membri potranno inoltre consentire ai 17enni di guidare camion o furgoni sul proprio territorio, a condizione che siano accompagnati da un conducente esperto.

Patente di guida camion: periodo di prova e sanzioni più severe

Le nuove norme prevedono un periodo di prova di almeno due anni per i neopatentati, durante il quale saranno applicate regole e sanzioni più rigide. Chi ottiene la patente di guida per i camion dovrà prestare particolare attenzione a comportamenti come guida in stato di ebbrezza, uso di droghe, eccesso di velocità o mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.

L’obiettivo dell’Unione è garantire una maggiore sicurezza stradale e promuovere una mobilità professionale responsabile, riducendo gli incidenti gravi legati al trasporto su strada.

Patente di guida: riconoscimento reciproco della sospensione

Un altro punto centrale della riforma riguarda la cooperazione tra Paesi UE in materia di sanzioni. Il ritiro o la sospensione della patente di guida per i camion in uno Stato membro sarà riconosciuto e applicato anche nel Paese che ha rilasciato la patente, garantendo una piena uniformità giuridica e impedendo che un conducente sanzionato possa continuare a guidare in un altro Stato dell’Unione.

Gli Stati membri dovranno scambiarsi rapidamente le informazioni sulle infrazioni più gravi, come guida sotto effetto di alcool o droghe, incidenti mortali o eccesso di velocità superiore a 50 km/h rispetto al limite.

Nuova patente digitale

Con la nuova patente di guida per i camion digitale, i conducenti potranno avere un documento accessibile da smartphone o dispositivi elettronici, semplificando i controlli transfrontalieri e riducendo la burocrazia. Si tratta di una misura coerente con l’obiettivo dell’UE di digitalizzare il settore dei trasporti, favorendo un sistema più efficiente, sicuro e sostenibile per camionisti e aziende di logistica.

