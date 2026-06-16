CAMION

Chi è interessato a conseguire la patente CQC trasporto merci può approfittare di una nuova opportunità formativa a Firenze.

L’Autoscuola MG ha aperto le iscrizioni a un corso teorico gratuito finanziato dal Programma GOL (Garanzia Occupabilità dei Lavoratori), iniziativa sostenuta dal PNRR e promossa nell’ambito di GiovaniSì, il progetto della Regione Toscana dedicato all’occupazione e alla formazione.

Corso gratuito per la patente CQC trasporto merci

Il percorso si svolgerà presso la sede dell’Autoscuola MG, in via dell’Argingrosso 83 a Firenze. Prevede 140 ore di formazione teorica in aula.

Serve a preparare i partecipanti al conseguimento della patente CQC trasporto merci. Requisito indispensabile per svolgere l’attività professionale nel settore dell’autotrasporto.

Requisiti per ottenere la patente CQC trasporto merci

Possono partecipare al corso i maggiorenni in possesso della patente di categoria C, CE, D o DE. L’accesso alla formazione avviene attraverso il Programma GOL.

Offre percorsi di aggiornamento e riqualificazione professionale destinati a favorire l’ingresso o il reinserimento nel mercato del lavoro.

Come iscriversi al corso per la patente CQC trasporto merci

Gli interessati devono rivolgersi a un Centro per l’Impiego della Toscana. Devono fare l’iscrizione al Programma GOL. Dopo il colloquio i candidati verranno indirizzati verso il percorso più adatto. Potranno completare l’iscrizione al corso presso il soggetto accreditato scelto.

Un’opportunità di lavoro nel settore dei trasporti

Conseguire la patente CQC trasporto merci significa acquisire una qualifica professionale richiesta da numerose aziende del comparto logistico e dell’autotrasporto.

Grazie al finanziamento pubblico, il corso consente di ottenere questa abilitazione senza costi di partecipazione, aumentando le possibilità di inserimento lavorativo in un settore alla ricerca di personale qualificato.

Leggi anche: Autotrasporto, Confindustria lancia 10 misure a favore degli autisti