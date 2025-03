CAMION

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha annunciato, tramite una circolare del 3 marzo 2025, che l’Accordo tra Italia e Bosnia Erzegovina sul reciproco riconoscimento della patente di guida ai fini della conversione entrerà in vigore il 17 marzo 2025 e avrà validità per cinque anni.

Conversione patente tra Italia e Bosnia

Grazie a questo accordo, sarà possibile convertire d’ufficio le patenti di guida in corso di validità rilasciate da Italia e Bosnia. La conversione della patente avverrà in base a una tabella di equipollenza che stabilisce la corrispondenza tra le categorie di patenti bosniache e quelle italiane.

Patente autista professionale convertibile tra Italia e Bosnia

Tra le categorie di patente convertibile rientrano anche le patenti professionali necessarie per il trasporto di merci, ovvero:

C1

C1E

C

CE

Requisiti per lavorare come autista professionale

Per esercitare la professione di autista in Italia e negli altri Paesi UE, non basta la sola patente professionale. È infatti obbligatorio possedere anche la Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) rilasciata da un Paese membro dell’Unione Europea.

Elenco Stati che consentono la conversione patente in Italia

Per consultare l’elenco completo degli Stati con i quali è possibile effettuare la conversione della patenti di guida in Italia, è possibile scaricare il documento ufficiale dal sito del MIT: Elenco degli Stati con conversione patenti – Aggiornamento 3 marzo 2025

L’Accordo per la conversione e riconoscimento delle patenti tra Italia e Bosnia Erzegovina è un’opportunità per chi necessita di convertire la propria patente senza dover sostenere nuovi esami. Tuttavia, per chi intende lavorare nel settore dell’autotrasporto, è fondamentale rispettare anche i requisiti aggiuntivi come la CQC.

Continua a leggere: Patenti: conversione tra Italia e Kosovo, istruzioni della Motorizzazione