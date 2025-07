CAMION

Conversione patente tra Italia e Tunisia. Dal 20 luglio 2025 entra in vigore l’accordo tra l’Italia e il Marocco sul reciproco riconoscimento della patente di guida ai fini della conversione patente.

L’accordo, firmato il 16 gennaio 2025, sostituisce il precedente del 7 maggio 2004 e introduce nuove modalità operative per la conversione delle patenti tunisine in Italia. Stabilisce le modalità con cui i titolari di patente della Tunisia potranno convertire il proprio documento in una patente di guida italiana.

Seguendo precise disposizioni operative che verranno fornite dalla Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT).

Riconoscimento e conversione patente di guida Italia Tunisia

Il nuovo accordo sulla conversione patente tra Italia e Tunisia, valido dal 20 luglio 2025, consente la conversione della patente di guida della Tunisia in patente italiana.

Le richieste di conversione patente potranno essere presentate presso gli Uffici della Motorizzazione Civile (UMC), nel rispetto delle normative previste dall’accordo. L’accordo definirà chiaramente i requisiti per la conversione, le categorie di patenti convertibili e i documenti necessari per avviare il processo.

Dal 21 luglio 2025 (primo giorno lavorativo utile), i cittadini tunisini residenti in Italia potranno presentare domanda di conversione della patente presso gli Uffici della Motorizzazione Civile (UMC), nel rispetto delle disposizioni dell’accordo e delle istruzioni operative fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT).

L’accordo per riconoscimento e conversione patente con la Tunisia ha validità quinquennale, fino al 20 luglio 2030, ed è stato pubblicato ufficialmente sul sito del MIT assieme a documenti allegati riguardanti il trattamento dei dati personali e le tabelle tecniche di equipollenza.

Requisiti per la conversione patente di guida Italia Tunisia

Il titolare di patente tunisina può richiedere riconoscimento e conversione solo se residente in Italia da meno di 6 anni al momento della domanda. Non è ammessa la conversione, da Tunisia a Italia, di patenti conseguite dopo il trasferimento di residenza in Italia, ottenute tramite conversione di patenti di Paesi non convertibili in Italia.

Inoltre, il richiedente deve:

possedere una patente in corso di validità ;

; avere l’età prevista dalla normativa italiana per la categoria richiesta;

presentare certificazione medica per l’idoneità psicofisica;

per l’idoneità psicofisica; consegnare la patente tunisina originale solo al momento del rilascio della patente italiana.

In caso di dubbi sull’autenticità del documento, l’UMC potrà richiedere una traduzione ufficiale o avviare verifiche tramite le autorità tunisine.

Patente autotrasporto e Carta di Qualificazione del Conducente (CQC)

L’accordo tra Italia e Tunisia prevede la possibilità di convertire anche patenti professionali delle categorie C e CE (trasporto merci), ma per esercitare la professione di conducente in Italia è comunque necessaria la Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) rilasciata da un Paese UE.

Riferimenti e documenti utili

Consultare il testo completo dell’accordo Italia Tunisia nel comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Gli utenti possono fare riferimento ai siti ufficiali delle autorità italiane.

Elenco degli stati con accordo di conversione patente di guida in Italia

Elenco aggiornato degli Stati che rilasciano patente di guida convertibile in Italia.

Ecco l’elenco aggiornato degli Stati con cui l’Italia ha in vigore un accordo di conversione della patente di guida:

Stati UE/SEE (conversione automatica)

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

Stati con accordo bilaterale (estratto)

Albania (fino al 12.07.2026)

(fino al 12.07.2026) Argentina

Brasile (fino al 28.04.2030)

(fino al 28.04.2030) Giappone

Marocco (fino al 03.06.2030)

(fino al 03.06.2030) Moldova

Repubblica di San Marino

Serbia (fino al 17.12.2028)

(fino al 17.12.2028) Svizzera (fino al 12.06.2026)

(fino al 12.06.2026) Tunisia (dal 20 luglio 2025 al 20 luglio 2030 )

(dal al ) Ucraina (fino al 24.01.2027)

(fino al 24.01.2027) Turchia (fino al 18.07.2028)

Continua a leggere: Conversione patente Marocco Italia: istruzioni operative