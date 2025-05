CAMION

Via libera alla nuova Direttiva, la Commissione Trasporti del Parlamento europeo abbassa l’età minima per avere la patente camion e autobus. Una svolta per l’autotrasporto.

È arrivato l’ok ufficiale della Commissione Trasporti (TRAN) del Parlamento europeo all’accordo provvisorio che rivede le regole europee sulla patente camion.

Tra le novità più rilevanti per il mondo dell’autotrasporto, l’abbassamento dell’età minima a 18 anni per ottenere la patente camion.

Autotrasporto: patente camion a 18 anni per combattere la carenza di autisti

L’approvazione della TRAN segue l’intesa raggiunta lo scorso marzo tra Parlamento e Consiglio Ue. Obiettivo: riformare il sistema europeo per ottenere la patente camion per rispondere anche alla cronica carenza di conducenti professionisti nel settore dei mezzi pesanti.

Nuove norme patente camion

L’età minima per la patente camion sarà abbassata da 21 a 18 anni, a condizione che il richiedente sia in possesso del certificato di idoneità professionale (CQC).

Inoltre, sarà possibile guidare camion e furgoni già a 17 anni, ma solo sul territorio nazionale e accompagnati da un conducente esperto.

Per la patente autobus, l’età minima scenderà da 24 a 21 anni, con gli stessi requisiti.

Patente di guida: arriva il formato digitale, resta l’opzione fisica

Il nuovo impianto normativo prevede anche la digitalizzazione della patente di guida, disponibile in formato elettronico in tutta l’Unione europea. Tuttavia, gli automobilisti potranno continuare a richiedere una patente fisica, se lo desiderano.

Regole più severe per i neopatentati

Le nuove disposizioni stabiliscono un periodo di prova di almeno due anni per tutti i neopatentati. Durante questo tempo, le infrazioni come la guida in stato di ebbrezza, l’assenza di cinture di sicurezza o l’inosservanza dei sistemi di ritenuta per bambini, saranno sanzionate con maggiore severità.

Sospensioni e ritiri validi in tutta Europa

La riforma include anche un nuovo meccanismo per il riconoscimento reciproco delle sospensioni, ritiri o limitazioni delle patenti nei vari Stati membri. Se un conducente viene sanzionato in uno Stato, la decisione sarà trasferita allo Stato che ha rilasciato la patente, garantendo l’esecuzione uniforme della sanzione in tutta l’UE.

