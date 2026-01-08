CAMION

Parcheggio camion: aperte due nuove aree di sosta in Veneto lungo la A4 Passante di Mestre, a Spinea e Preganziol, con strutture dedicate ai mezzi pesanti e pensate per garantire sicurezza, servizi e rispetto dei tempi di riposo degli autotrasportatori.

Dal 10 novembre sono operative due nuove aree “Secure Park”, realizzate da Concessioni Autostradali Venete, con l’obiettivo di offrire un parcheggio camion fuori dall’asta autostradale, facilmente accessibile e dotato di tutti i comfort necessari per la sosta dei camionisti.

Parcheggio camion lungo il Passante di Mestre

Le nuove aree di parcheggio camion si trovano lungo la A4 “Passante di Mestre”, in corrispondenza delle uscite di Spinea e Preganziol. I Secure Park sono localizzati rispettivamente al km 380+400 e al km 400+100 della A4, all’esterno dell’infrastruttura autostradale e all’interno delle rotatorie di accesso al Passante.

Questa collocazione consente ai mezzi pesanti di accedere al parcheggio camion anche dalla viabilità ordinaria, riducendo le criticità legate alla sosta lungo l’asse autostradale e migliorando la sicurezza della circolazione.

Aree di sosta dedicate esclusivamente ai mezzi pesanti

I Secure Park di Spinea e Preganziol sono parcheggi camion riservati esclusivamente ai mezzi pesanti. Le aree sono state progettate per consentire ai conducenti professionali di interrompere il viaggio in condizioni adeguate, riposarsi e ristorarsi, rappresentando un fattore importante per la sicurezza stradale.

Ogni parcheggio camion può ospitare fino a dieci mezzi contemporaneamente ed è aperto 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno. Le strutture sono completamente recintate e videosorvegliate, con sistemi di controllo collegati al Centro Operativo CAV.

Servizi disponibili nel parcheggio camion Secure Park

Ogni area di parcheggio camion è dotata di Wi-Fi gratuito, servizi igienici con docce e acqua calda e di un’area ristoro e relax con distributori automatici di bevande e alimenti. La presenza di questi servizi rende la sosta più confortevole e funzionale per i camionisti impegnati nei lunghi tragitti.

Le dotazioni offerte rispondono alle esigenze concrete dell’autotrasporto, trasformando il parcheggio camion in un’infrastruttura di supporto reale e non in una semplice area di sosta.

Accesso gratuito con prenotazione obbligatoria

L’accesso ai Secure Park è gratuito ed è riservato esclusivamente ai mezzi pesanti. Per utilizzare il parcheggio camion è necessaria la prenotazione del posto tramite l’app dedicata “Secure Park”, disponibile sugli store Apple e Google. L’app consente di verificare in tempo reale la disponibilità degli stalli e programmare la sosta in modo efficiente.

Non è consentito l’accesso a motociclette, autovetture, autobus e camper. Inoltre, il parcheggio camion non è utilizzabile dai mezzi pesanti che trasportano merci pericolose classificate ADR.

Durata massima della sosta nel parcheggio camion

Ogni utente può sostare all’interno dei Secure Park per un massimo di 72 ore consecutive, calcolate a partire dall’orario e dal giorno di ingresso. Questa regola garantisce una corretta rotazione degli stalli e permette a un numero maggiore di camionisti di usufruire del parcheggio camion in Veneto.

Le nuove aree di Spinea e Preganziol rappresentano quindi un intervento concreto a supporto dell’autotrasporto, rafforzando l’offerta di parcheggio camion sicuro lungo uno dei principali assi logistici del Nord Est.

Leggi anche: Pensione 2026: cosa prevede la Legge di Bilancio per i camionisti