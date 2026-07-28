CAMION

Trovare un parcheggio camion sicuro prima del termine delle ore di guida rappresenta una delle difficoltà quotidiane più rilevanti per gli autotrasportatori europei. Per ridurre tempi di ricerca, deviazioni e incertezze, Trimble e TRAVIS Road Services hanno sviluppato una nuova integrazione che consente di individuare e prenotare oltre 750 aree di sosta in 26 Paesi europei, Italia compresa.

La funzione collega il sistema di navigazione Trimble CoPilot alla rete europea di parcheggi e servizi per autotrasportatori di TRAVIS.

Gli autisti possono cercare un’area di sosta lungo il percorso, Verificare la disponibilità e accedere alla piattaforma di prenotazione.

Come prenotare un parcheggio camion con Trimble CoPilot

L’integrazione permette agli utenti di Trimble CoPilot di cercare un parcheggio camion in tre modalità principali:

lungo l’itinerario pianificato;

vicino alla posizione del veicolo;

in prossimità di una destinazione specifica.

Dopo aver scelto l’area di sosta, l’autista accede alla piattaforma TRAVIS. Qui può controllare la disponibilità e completare la prenotazione.

L’app TRAVIS Driver mostra anche le istruzioni di accesso. Le informazioni sul parcheggio sono disponibili in oltre dieci lingue.

Oltre 750 parcheggi camion in 26 Paesi europei

La nuova integrazione è disponibile per i clienti Trimble CoPilot in 26 Paesi europei, tra cui l’Italia.

La rete TRAVIS comprende oltre 750 parcheggi. Gli autisti possono cercare in anticipo un’area di sosta lungo il percorso. In questo modo pianificano meglio i riposi obbligatori e riducono il rischio di non trovare posto a fine giornata.

Il servizio è utile anche per le flotte internazionali. Chi opera in più Paesi può organizzare con maggiore precisione soste, tempi di viaggio e rispetto delle regole sui periodi di guida.

Meno tempo perso nella ricerca di un parcheggio camion

La ricerca di un’area di sosta adeguata può richiedere molto tempo.

Secondo i dati citati da Trimble e TRAVIS, gli autisti trascorrono mediamente 45 minuti al giorno alla ricerca di un luogo sicuro e conforme dove effettuare il periodo di riposo.

Questa attività può causare:

aumento dello stress e dell’affaticamento;

consumo aggiuntivo di carburante;

chilometri percorsi senza produrre valore;

difficoltà nel rispetto dei tempi di guida e riposo;

maggiori costi operativi per le imprese.

Le inefficienze legate alla ricerca di un parcheggio camion possono generare, secondo le stime riportate dalle aziende, costi fino a 19.200 euro all’anno per veicolo.

Parcheggio camion e rispetto dei tempi di guida

La normativa europea stabilisce limiti precisi per i tempi di guida e prevede periodi obbligatori di pausa e riposo.

Per un autista, non riuscire a trovare un parcheggio disponibile in tempo può trasformarsi in un problema operativo e normativo. La prenotazione anticipata consente invece di inserire la sosta nella pianificazione del viaggio e di ridurre le incertezze nelle ultime ore di guida.

La nuova integrazione tra Trimble CoPilot e TRAVIS punta quindi a rendere il parcheggio camion una parte integrante della gestione dell’itinerario, anziché una decisione da prendere soltanto alla fine del turno.

Più sicurezza per gli autisti

Scegliere il parcheggio giusto serve anche a proteggere l’autista.

Le aree isolate, poco illuminate o senza servizi possono essere più rischiose, soprattutto di notte.

La disponibilità di istruzioni di accesso e dettagli sul parcheggio in più lingue può inoltre agevolare i conducenti impegnati nelle tratte internazionali.

Protezione delle merci durante la sosta

Un parcheggio camion adeguato è importante anche per la protezione del veicolo e del carico.

Quasi il 40% dei furti di merce avviene in aree di sosta o parcheggi non protetti. Le perdite per il settore logistico sono stimate in circa 8,2 miliardi di euro all’anno.

Scegliere un parcheggio più sicuro aiuta quindi a ridurre i rischi lungo i principali corridoi europei.

Per le aziende di autotrasporto, prenotare in anticipo significa proteggere meglio sia gli autisti sia il carico.

Una sola fattura per i costi di parcheggio

L’integrazione offre vantaggi anche ai Fleet Manager.

TRAVIS emette un’unica fattura periodica che comprende i costi dei parcheggi utilizzati presso diversi operatori e in differenti Paesi europei.

Questo sistema può semplificare:

il controllo delle spese;

la gestione delle ricevute;

il recupero dell’IVA;

la rendicontazione dei costi;

l’amministrazione delle flotte internazionali.

La centralizzazione dei pagamenti permette alle aziende di avere una maggiore visibilità sui costi legati a ogni parcheggio camion utilizzato durante le missioni di trasporto.

Riduzione dei chilometri inutili e dei consumi

Cercare a lungo un parcheggio disponibile comporta spesso deviazioni, percorrenze aggiuntive e maggiori consumi di carburante.

La prenotazione anticipata può aiutare le flotte a limitare i chilometri non produttivi e a migliorare l’efficienza del viaggio. La soluzione contribuisce quindi anche alla riduzione delle emissioni associate alla ricerca delle aree di sosta.

Gli strumenti digitali non possono risolvere da soli la carenza strutturale di parcheggi per mezzi pesanti in Europa, ma possono favorire un utilizzo più efficiente delle strutture già disponibili.

Un nuovo servizio per l’autotrasporto europeo

Con l’integrazione tra Trimble CoPilot e TRAVIS, la ricerca del parcheggio camion entra direttamente nel processo di navigazione e pianificazione del viaggio.

Gli autisti possono individuare le aree disponibili lungo il percorso e completare la prenotazione tramite la piattaforma TRAVIS. Le aziende, invece, possono centralizzare i costi e ridurre la complessità amministrativa.

La nuova funzione offre quindi un supporto concreto per migliorare la sicurezza, il rispetto dei tempi di guida, la protezione delle merci e l’efficienza delle flotte che operano sulle strade europee.