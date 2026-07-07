CAMION

Nuovo parcheggio per camion. Inaugurato EcoParking Seguro Arnedo con 383 posti, hotel, lavanderia e piscina per gli autisti.

Il parcheggio camion EcoParking Seguro Arnedo è stato inaugurato in Spagna con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento europeo per le aree di sosta sicure dedicate ai mezzi pesanti.

La nuova infrastruttura si trova a El Villar de Arnedo, nella regione de La Rioja, all’interno della Ecociudad del Transporte del Grupo Arnedo.

Il complesso offre 383 posti per veicoli pesanti ed è stato progettato per unire sicurezza, servizi agli autisti e sostenibilità. Sviluppato da Inmo-Arnedo, il progetto punta a ottenere la certificazione Platinum prevista dal Regolamento delegato UE 2022/1012, il livello più alto per le aree di parcheggio sicure dedicate all’autotrasporto.

Parcheggio camion: sicurezza per mezzi pesanti e merci

Il nuovo parcheggio camion nasce per rispondere alla crescente necessità di aree di sosta protette lungo i principali corridoi logistici europei. La carenza di parcheggi sicuri rappresenta infatti una criticità per il trasporto su strada, perché aumenta il rischio di furti e rende più difficile per gli autisti trovare luoghi idonei per le pause obbligatorie.

L’EcoParking Seguro Arnedo integra sistemi avanzati di sicurezza, tra cui controllo degli accessi, videosorveglianza 24 ore su 24, protezione antincendio, recinzione perimetrale, illuminazione efficiente e gestione intelligente dei posti disponibili.

L’obiettivo è garantire maggiore protezione ai camion, ai carichi trasportati e agli autisti durante le soste.

Parcheggio camion: hotel, lavanderia e piscina per gli autisti

Oltre alla sicurezza, il parcheggio camion spagnolo punta sul comfort dei conducenti. Il complesso comprende un edificio di servizio con 82 camere, ristorante, caffetteria, lavanderia, docce, Wi-Fi gratuito, aree relax e una piscina all’aperto.

Si tratta di servizi pensati per migliorare la qualità del riposo degli autisti professionisti durante le pause previste dalla normativa sui tempi di guida e riposo. L’infrastruttura non è quindi soltanto un’area custodita per camion, ma un vero centro di supporto per il trasporto merci su strada.

Parcheggio camion: investimento da 18,45 milioni di euro

La realizzazione del parcheggio camion EcoParking Seguro Arnedo ha richiesto un investimento complessivo di 18,45 milioni di euro. Di questi, circa 7,86 milioni di euro sono stati cofinanziati dall’Unione Europea nell’ambito dei programmi dedicati alle infrastrutture logistiche sicure e sostenibili.

Il sito dispone anche di colonnine di ricarica per veicoli elettrici e di un impianto fotovoltaico a supporto delle attività quotidiane. Questi elementi confermano l’attenzione alla sostenibilità e alla transizione energetica del settore logistico.

Situato vicino alla N-232 e in prossimità dell’asse tra Bilbao e Saragozza, il nuovo parcheggio camion rafforza il ruolo de La Rioja come nodo strategico per il trasporto merci europeo.

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