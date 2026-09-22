CAMION

Il MIT ha chiarito i criteri da applicare in caso di veicoli con parabrezza parzialmente danneggiato. La circolare del 17 settembre 2026 nasce dall’esigenza di uniformare le valutazioni degli ispettori e definisce le condizioni in cui un danno al vetro può essere considerato compatibile con un esito regolare del controllo tecnico.

Parabrezza camion: cosa prevede la circolare MIT

Per i camion con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate, la circolare entra nel dettaglio e stabilisce quando un parabrezza danneggiato può essere accettato in sede di revisione. A pesare sono la grandezza del danno, il punto in cui si trova e l’effetto che può avere sulla visibilità del conducente.

La scheggiatura deve restare entro i 20-25 millimetri. Conta anche il punto in cui si trova: il danno deve essere vicino ai bordi del parabrezza, entro una distanza indicativa di 25-50 millimetri dai montanti o dal margine superiore e inferiore. È proprio la posizione, oltre alle dimensioni, a incidere sull’esito della revisione.

Quando il parabrezza può essere riparato

La circolare precisa che il danno non deve interessare la zona di azione del tergicristallo quando interferisce con la visuale del conducente. Anche una scheggiatura di dimensioni contenute può quindi diventare rilevante se collocata in un punto che riduce il campo visivo.

Il parabrezza deve inoltre essere stato riparato correttamente. Il MIT cita tecniche come la cristallizzazione e la polimerizzazione della resina, oltre ad altri sistemi in grado di garantire l’efficienza del vetro. Se anche una sola delle condizioni previste non viene rispettata, è necessario sostituire il parabrezza per ottenere un esito regolare della revisione.

Certificazione della riparazione: cosa deve avere il camionista

Un aspetto importante riguarda la documentazione dell’intervento. La certificazione dell’avvenuta corretta riparazione, rilasciata da un soggetto autorizzato, deve essere tenuta a bordo del veicolo oppure presentata durante la revisione o su richiesta degli organi di Polizia.

Parabrezza e revisione: cosa cambia per autotrasportatori e flotte

Il chiarimento del MIT non impone la sostituzione automatica del parabrezza in presenza di ogni scheggiatura. Per camion, autotrasportatori e gestori di flotte diventano centrali quattro elementi: dimensione del danno, posizione, qualità della riparazione e certificazione.

Una verifica preventiva del parabrezza permette quindi di capire se il mezzo può essere presentato alla revisione con il vetro riparato o se è necessario procedere alla sostituzione periodica prevista.

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