CAMION

Nel corso del Consiglio Nazionale della FAI Federazione Autotrasportatori Italiani, riunitosi nei giorni scorsi, Paolo Uggé è stato riconfermato per acclamazione alla presidenza della Federazione.

La conferma di Paolo Uggé quale presidente, è un segnale di forte coesione interna e continuità strategica in un momento particolarmente delicato per il settore dell’autotrasporto.

Contestualmente, è stato eletto anche il nuovo Comitato di Presidenza, composto da 14 imprenditori in rappresentanza delle diverse aree del Paese.

Una composizione che conferma la vocazione della FAI a garantire un’autentica rappresentanza territoriale. Mantenere un dialogo costante con le esigenze reali delle imprese associate.

FAI Federazione Autotrasportatori Italiani: presidente Paolo Uggé

«Ringrazio il Consiglio Nazionale per la fiducia rinnovata – ha dichiarato Uggé – un segnale importante che rafforza il mio impegno a rappresentare con responsabilità e determinazione il mondo dell’autotrasporto. È un incarico che assumo con piena consapevolezza delle sfide che ci attendono, ma anche con la convinzione che, attraverso un confronto costante con istituzioni e imprese, potremo costruire condizioni più sostenibili e competitive per un settore fondamentale per l’economia italiana.»

Priorità del nuovo mandato in FAI Federazione Autotrasportatori Italiani

La riconferma di Paolo Uggé presidente FAI Federazione Autotrasportatori Italiani giunge in un contesto complesso per il settore dell’autotrasporto. Il settore è caratterizzato da forti trasformazioni economiche, ambientali e normative. Il nuovo mandato si apre con una chiara definizione delle priorità, che riflettono le sfide più urgenti per la sostenibilità e la competitività del settore.

Neutralità energetica e sostenibilità per l’autotrasporto

Uno degli obiettivi centrali sarà la difesa del principio di neutralità energetica, per il settore dell’autotrasporto, con l’intento di evitare imposizioni tecnologiche che non rispondano alle effettive necessità operative delle imprese.

La FAI Federazione Autotrasportatori Italiani, con il presidente Paolo Uggé, intende promuovere un approccio pragmatico e flessibile alla transizione ecologica, sostenendo soluzioni che coniughino sostenibilità ambientale e sostenibilità economica.

Attraversamento alpino e coordinamento europeo nel trasporto merci

Particolare attenzione sarà riservata, per il trasporto merci, alla questione dell’attraversamento dell’arco alpino, oggi fortemente condizionato da restrizioni introdotte unilateralmente da alcuni Paesi confinanti.

La FAI Federazione Autotrasportatori Italiani continuerà a sollecitare un confronto costruttivo in sede europea per definire regole condivise e garantire il principio della libera circolazione delle merci.

Infrastrutture per autotrasporto e logistica: un nodo strategico

Lo sviluppo e l’adeguamento delle infrastrutture logistiche – stradali, ferroviarie e portuali – rappresentano un elemento imprescindibile per il rilancio del settore dell’autotrasporto.

La FAI Federazione Autotrasportatori Italiani proseguirà il proprio impegno per stimolare investimenti pubblici e privati. Questi investimenti sono infatti indispensabili per modernizzare il sistema logistico nazionale e migliorare l’efficienza dei trasporti.

FAI Federazione Autotrasportatori Italiani e le istituzioni

Durante il precedente mandato, il presidente Paolo Uggé ha consolidato il ruolo della FAI come interlocutore, per l’autotrasporto, autorevole delle istituzioni nazionali ed europee. Sotto la sua guida, la Federazione ha promosso iniziative a supporto dell’innovazione tecnologica, della formazione professionale e di una rappresentanza attiva nei principali tavoli decisionali.

La riconferma del presidente Paolo Uggé e la nomina del nuovo Comitato segnano una scelta di continuità. Rappresentano anche la volontà di affrontare con determinazione le nuove sfide imposte dal contesto internazionale, con l’obiettivo di tutelare un settore che resta strategico per l’economia italiana.

Continua a leggere: Autotrasporto, accesso alla professione: in arrivo nuove regole, sanzioni e semplificazioni