CAMION

Un confronto per migliorare infrastrutture, lavoro e strategie di logistica e trasporto merci

Il 17 giugno 2025, Unindustria e le organizzazioni sindacali Filt-Cgil Roma Lazio, Fit-Cisl Lazio e Uil Trasporti Lazio hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per l’istituzione dell’Osservatorio Regionale della logistica e del trasporto merci del Lazio.

Si tratta di un’iniziativa che intende rafforzare il ruolo di questi settori quali pilastri fondamentali per la crescita economica e la competitività del territorio regionale del Lazio.

Logistica e trasporto merci: settori da valorizzare

L’accordo per il nuovo Osservatorio Regionale parte dalla consapevolezza che logistica e trasporto merci nel Lazio, supportata da nodi infrastrutturali come il Porto di Civitavecchia, l’Aeroporto di Fiumicino e le principali reti di trasporto nazionali, deve uscire da una condizione di marginalità per diventare un settore strategico strutturato.

L’obiettivo è promuovere un sistema logistico e di autotrasporto efficiente, sostenibile e innovativo, in grado di elevare la qualità del trasporto merci, attrarre investimenti e favorire occupazione stabile e qualificata.

A cosa serve l’Osservatorio Regionale della logistica e trasporto merci

L’Osservatorio Regionale della logistica e del trasporto merci è un luogo di analisi, confronto e programmazione condivisa, in grado di:

Monitorare le dinamiche del trasporto merci e dei flussi logistici nel Lazio

e dei flussi logistici nel Lazio Raccogliere dati utili alla pianificazione di politiche pubbliche e industriali

Individuare criticità strutturali e proporre soluzioni operative

Promuovere la transizione ecologica della filiera logistica

della filiera logistica Contribuire alla formazione professionale nel settore della logistica

Il protocollo è stato firmato da Sabrina De Filippis (Unindustria), Valeria Mizzau (Filt-Cgil), Marino Masucci (Fit-Cisl) e Maurizio Lago (Uil Trasporti). E’ l’espressione di una volontà comune di collaborazione tra mondo delle imprese e rappresentanze dei lavoratori.

Logistica integrata

L’accordo rappresenta un passo concreto verso la definizione di un modello regionale di logistica e trasporto merci che sia efficiente, competitivo e orientato alla sostenibilità. La creazione dell’Osservatorio permetterà di sviluppare politiche e interventi basati su dati e analisi, con una visione condivisa tra tutti gli attori della filiera logistica.

Nel contesto della transizione energetica e digitale, questi settori assumono un ruolo fondamentale. Garantiscono, infatti, il funzionamento del sistema produttivo, riducendo al contempo gli impatti ambientali e aumentando l’efficienza delle catene del valore.

Continua a leggere: Autovelox, cosa cambia per l’autotrasporto dal 12 giugno 2025