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La Regione Basilicata corre ai ripari contro il caldo estremo. Con un’ordinanza urgente firmata dal presidente Vito Bardi è stato disposto il divieto di lavoro all’aperto nelle ore più calde della giornata, dalle 12.30 alle 16, fino al prossimo 15 settembre nei giorni e nelle aree in cui la piattaforma Worklimate segnalerà un livello di rischio “alto” per i lavoratori impegnati in attività fisiche intense all’esterno.

Caldo, stop alle attività all’aperto

Il provvedimento nasce per fronteggiare l’emergenza caldo. Nei periodi di temperature elevate aumentano i rischi per chi lavora all’aperto. Colpi di calore, disidratazione e stress termico sono tra le conseguenze più frequenti. Lo stop alle attività sarà applicato solo nelle giornate considerate a rischio dalla piattaforma Worklimate.

Cosa cambia per l’autotrasporto

L’ordinanza coinvolge anche la logistica e la movimentazione merci all’aperto. Per le aziende dell’autotrasporto questo potrebbe tradursi in una riorganizzazione delle attività durante le ore centrali della giornata. Carico e scarico delle merci e altre operazioni svolte sotto il sole dovranno infatti fermarsi o essere spostate in orari diversi quando scatterà l’allerta caldo.

Le misure richieste alle aziende

Per affrontare il caldo, le aziende saranno chiamate a riorganizzare i turni e gli orari di lavoro. Dovranno inoltre assicurare pause in luoghi ombreggiati o climatizzati, acqua fresca a disposizione dei dipendenti e abbigliamento adeguato. Prevista anche una maggiore informazione sui rischi connessi alle ondate di calore.

Controlli e deroghe

Le deroghe al divieto sono limitate esclusivamente alle situazioni di emergenza e pubblica utilità. I controlli saranno affidati alle Aziende Sanitarie Locali, all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ai Comuni e a tutte le altre autorità competenti.

L’obiettivo dell’ordinanza

L’iniziativa della Regione Basilicata punta a tutelare la salute di operai, braccianti e lavoratori esposti quotidianamente alle alte temperature, prevenendo gli effetti più pericolosi del caldo durante i mesi estivi.

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