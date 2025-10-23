CAMION

Gli occhiali smart per gli autisti Amazon mostrano in tempo reale indicazioni di navigazione e consegna, migliorando sicurezza, comfort e efficienza durante il lavoro.

Questa innovazione nasce per semplificare l’attività quotidiana degli autisti che consegnano milioni di pacchi ogni giorno, riducendo la necessità di utilizzare lo smartphone e aumentando la concentrazione sull’ambiente circostante.

Tecnologia intelligente per autisti più sicuri e concentrati

Amazon ha sviluppato una nuova generazione di occhiali smart destinata agli autisti dei fornitori di servizi di consegna. L’obiettivo è ridurre i rischi su strada e rendere la consegna più fluida.

Grazie all’intelligenza artificiale e alla computer vision, i dispositivi proiettano le informazioni direttamente nel campo visivo degli autisti, aiutandoli a individuare potenziali ostacoli e a raggiungere facilmente le abitazioni dei clienti.

Ogni giorno, i corrieri percorrono migliaia di chilometri gestendo un flusso continuo di consegne. Gli occhiali smart per gli autisti rappresentano quindi un supporto concreto alla sicurezza. Consentono di seguire istruzioni passo passo, scansionare pacchi e registrare prove di consegna senza distogliere lo sguardo dal percorso.

Come funzionano gli occhiali smart per autisti Amazon

Il sistema utilizza telecamere integrate e intelligenza artificiale per mostrare informazioni di navigazione e dettagli operativi direttamente sul display a proiezione.

Quando gli autisti parcheggiano nei pressi del punto di consegna, gli occhiali si attivano automaticamente mostrando la posizione del pacco e l’indirizzo del destinatario.

Grazie alla tecnologia geospaziale di Amazon, viene fornito un percorso pedonale preciso fino alla porta del cliente, evitando l’uso continuo dello smartphone. In contesti complessi, come condomini o quartieri residenziali, gli occhiali guidano l’autista in tempo reale, segnalando eventuali ostacoli e garantendo un tragitto sicuro e intuitivo.

Comfort e sicurezza grazie al feedback degli autisti

Durante la fase di sviluppo, Amazon ha coinvolto centinaia di autisti per testare e migliorare il dispositivo. Il risultato è un prodotto ergonomico e adatto a un utilizzo prolungato. “Mi sono sentito più sicuro per tutto il tempo, perché le informazioni erano sempre nel mio campo visivo”, racconta Kaleb M., corriere per Maddox Logistics Corporation.

Gli occhiali smart includono un controller integrato nel gilet, con batteria sostituibile e pulsante di emergenza per contattare i soccorsi in caso di necessità. Inoltre, supportano lenti correttive e fotocromatiche, garantendo visibilità ottimale in qualsiasi condizione di luce.

Verso il futuro: un ecosistema tecnologico per l’autotrasporto

Amazon sta costruendo un ecosistema completo che accompagna gli autisti in ogni fase della consegna, dai centri di smistamento fino agli ultimi metri verso la porta del cliente.

Le versioni future degli occhiali smart offriranno nuove funzioni, come il riconoscimento automatico di pacchi consegnati all’indirizzo errato, la regolazione automatica delle lenti in condizioni di scarsa illuminazione e gli avvisi di sicurezza in caso di animali o altri ostacoli.

Gli occhiali smart per gli autisti rappresentano un tassello chiave nell’impegno di Amazon per migliorare sicurezza, efficienza e benessere dei lavoratori, innovando l’intero processo di consegna dell’ultimo miglio.

