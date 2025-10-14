CAMION

Dal 2026 cambia il pedaggio camion in Austria, mentre dal 2027 arriva la vignetta digitale. Il governo austriaco ha approvato un pacchetto di riforme per rendere il sistema dei pedaggi più trasparente, sostenibile e adatto alle nuove sfide della mobilità.

Le misure coinvolgono camionisti, aziende di autotrasporto e automobilisti che viaggiano sulle autostrade austriache.

Queste novità, approvate dal governo federale austriaco, mirano a semplificare il sistema dei pedaggi autostradali e a incentivare i mezzi pesanti a basse emissioni. Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale.

Pedaggio camion Austria 2026: nuove regole per i mezzi pesanti

Il nuovo pedaggio camion in Austria dal 2026 introdurrà criteri più equi e ambientali. Dal 2026 i costi saranno calcolati tenendo conto non solo dei chilometri percorsi, ma anche delle emissioni di CO₂, del rumore e dell’inquinamento atmosferico generato dai camion e dai mezzi pesanti.

Questo porterà a un incremento di circa 42 milioni di euro annui, destinati al miglioramento delle infrastrutture stradali. Per non pesare eccessivamente sul settore dell’autotrasporto, il governo sospenderà temporaneamente l’aumento dei costi infrastrutturali nel 2026, mantenendo però attivo il monitoraggio ambientale.

In questo modo, il pedaggio camion Austria 2026 premierà i camion a basse emissioni e renderà più trasparente la gestione dei costi per le aziende di trasporto.

Pedaggio camion Austria 2026: incentivi per camion elettrici e a idrogeno

Con il nuovo pedaggio camion in Austria dal 2026, gli autotrasportatori che investono in veicoli ecologici potranno continuare a usufruire di sconti fino al 75%. Il Ministero della Mobilità ha confermato che la riduzione resterà valida fino al 2030 per i camion elettrici e a idrogeno.

Inoltre, nel 2026 verranno stanziati 80 milioni di euro attraverso il programma eMove Austria, con l’obiettivo di sostenere il rinnovo delle flotte e ridurre le emissioni del settore dei mezzi pesanti.

Questa politica rientra nel piano nazionale di transizione ecologica, che mira anche a favorire lo spostamento del trasporto merci dalla strada alla ferrovia.

Vignetta digitale in Austria dal 2027

Dopo il nuovo pedaggio per i camion in Austria dal 2026, il 2027 segnerà l’arrivo della vignetta digitale Austria. Dal 1° gennaio 2027, infatti, la vignetta adesiva sparirà definitivamente, lasciando spazio al formato digitale, già scelto oggi da oltre il 75% degli automobilisti.

Durante il 2026, automobilisti e camionisti potranno ancora scegliere tra vignetta adesiva e digitale, entrambe al prezzo di 106,80 euro, aggiornato del 2,9% in base all’inflazione.

La vignetta digitale Austria 2027 sarà acquistabile online, nelle stazioni di servizio e presso punti vendita convenzionati (ARBÖ, ÖAMTC, edicole).

Offrirà numerosi vantaggi: gestione tramite targa, opzione abbonamento annuale, promemoria automatico di scadenza e validità anche per targhe intercambiabili. Un sistema più pratico e sicuro che ridurrà gli errori e semplificherà i controlli lungo le autostrade austriache.

Pedaggio camion Austria 2026: vantaggi e impatto sul settore dei trasporti

Il nuovo pedaggio per i camion in Austria 2026 garantirà maggiore sicurezza di pianificazione e trasparenza per le imprese di trasporto. L’introduzione di tariffe basate su parametri ambientali incoraggerà le aziende a investire in tecnologie più pulite e a ridurre i consumi.

Secondo il Ministero della Mobilità, la nuova struttura dei pedaggi autostradali è pensata per rendere la mobilità più sostenibile, moderna e semplice. Per i camionisti che attraversano regolarmente l’Austria, sarà essenziale restare aggiornati sulle nuove regole, per evitare multe e sanzioni legate ai controlli stradali.

